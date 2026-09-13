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Ne možete da zaspite prve noći kad promijenite krevet? Imamo odlično rješenje

Ne možete da zaspite prve noći kad promijenite krevet? Imamo odlično rješenje

Izvor Lepa i srećna
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Nauka konačno ima objašnjenje zašto teško zaspimo u tuđem krevetu.

Efekat prve noći: Zašto teže spavamo van kuće i kako to riješiti Izvor: Shutterstock

Ako se desilo da se prevrćete po cijelu noć samo zato što ste promijenili krevet, niste uopšte ni jedini a ni razmaženi. Psihologija potvrđuje da je u pitanju duboko ukorijenjen biološki mehanizam poznat kao efekat prve noći.

Istraživači bilježe da ljudi u novom okruženju spavaju znatno lošije – teže tonu u san, češće se bude i san im je plitak.

Prelomno istraživanje sa Univerziteta Braun otkrilo je pravog krivca: tokom prve noći u nepoznatom prostoru, jedna polovina našeg mozga ostaje u stanju lakšeg sna nego druga. Ta „budnija“ polovina zapravo drži noćnu stražu i daleko je osjetljivija na neočekivane zvuke iz okoline.

Dok svjesni dio mozga savršeno dobro zna da ste bezbjedni u nekom lijepom apartmanu ili gostinskoj sobi, vaš uspavani um nema nikakva prethodna iskustva sa tim prostorom. Svaki nepoznati šum – od zujanja frižidera i koraka u hodniku do drugačijeg ugla pod kojim svjetlost pada kroz prozor – ostaje neklasifikovan. Evolucijski posmatrano, ovo je bio sjajan mehanizam preživljavanja naših predaka u divljini, ali nam danas samo pokvari odmor.

Izvor: Shutterstock

Zanimljivo je da ni povratak na mjesto na kojem ste već boravili ne garantuje uspjeh. Čak i kada posjetite lokaciju koju poznajete, sitne promjene u rutini, drugačija posteljina ili odsustvo uobičajenih rituala mogu ponovo da „resetuju“ budnost mozga.

Kako da prevarite mozak i lakše zaspite kad niste kod kuće?

Efekat prve noći ne može se u potpunosti isključiti pritiskom na dugme, ali možete da olakšate svom umu da se opusti:

  • Ponesite poznate detalje: Mala jastučnica koju volite, aplikacija sa omiljenom bijelom bukom ili maska za oči šalju mozgu signal poznatog okruženja.
  • Ne preskačite rutinu: Ako kod kuće uvijek čitate deset minuta pred spavanje, uradite to i u hotelu.
  • Zatamnite prostor do maksimuma: Nemojte se oslanjati na to da ćete se sami priviknuti na novu svjetlost i buku.

Najvažnije od svega jeste da ne paničite i ne gubite živce dok gledate u plafon u tri ujutru. Frustracija zbog nesanice samo dodaje novi sloj stresa na budnost koja već drži mozak u napetosti. Ponekad je tijelu jednostavno potrebna samo jedna mirna noć da shvati da su novi plafon, krevet i jastuk potpuno bezbjedni – i dovoljno dosadni da konačno prestane da bdi.

U galeriji vam predstavljamo zanimljiv projekat jedne Šveđanke koja je odlučila da sebi namjesti krevet - u plakaru!

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Tagovi

spavanje psihologija

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