Ne možete da zaspite prve noći kad promijenite krevet? Imamo odlično rješenje

Nauka konačno ima objašnjenje zašto teško zaspimo u tuđem krevetu.
Ako se desilo da se prevrćete po cijelu noć samo zato što ste promijenili krevet, niste uopšte ni jedini a ni razmaženi. Psihologija potvrđuje da je u pitanju duboko ukorijenjen biološki mehanizam poznat kao efekat prve noći.
Istraživači bilježe da ljudi u novom okruženju spavaju znatno lošije – teže tonu u san, češće se bude i san im je plitak.
Prelomno istraživanje sa Univerziteta Braun otkrilo je pravog krivca: tokom prve noći u nepoznatom prostoru, jedna polovina našeg mozga ostaje u stanju lakšeg sna nego druga. Ta „budnija“ polovina zapravo drži noćnu stražu i daleko je osjetljivija na neočekivane zvuke iz okoline.
Dok svjesni dio mozga savršeno dobro zna da ste bezbjedni u nekom lijepom apartmanu ili gostinskoj sobi, vaš uspavani um nema nikakva prethodna iskustva sa tim prostorom. Svaki nepoznati šum – od zujanja frižidera i koraka u hodniku do drugačijeg ugla pod kojim svjetlost pada kroz prozor – ostaje neklasifikovan. Evolucijski posmatrano, ovo je bio sjajan mehanizam preživljavanja naših predaka u divljini, ali nam danas samo pokvari odmor.Izvor: Shutterstock
Zanimljivo je da ni povratak na mjesto na kojem ste već boravili ne garantuje uspjeh. Čak i kada posjetite lokaciju koju poznajete, sitne promjene u rutini, drugačija posteljina ili odsustvo uobičajenih rituala mogu ponovo da „resetuju“ budnost mozga.
Kako da prevarite mozak i lakše zaspite kad niste kod kuće?
Efekat prve noći ne može se u potpunosti isključiti pritiskom na dugme, ali možete da olakšate svom umu da se opusti:
- Ponesite poznate detalje: Mala jastučnica koju volite, aplikacija sa omiljenom bijelom bukom ili maska za oči šalju mozgu signal poznatog okruženja.
- Ne preskačite rutinu: Ako kod kuće uvijek čitate deset minuta pred spavanje, uradite to i u hotelu.
- Zatamnite prostor do maksimuma: Nemojte se oslanjati na to da ćete se sami priviknuti na novu svjetlost i buku.
Najvažnije od svega jeste da ne paničite i ne gubite živce dok gledate u plafon u tri ujutru. Frustracija zbog nesanice samo dodaje novi sloj stresa na budnost koja već drži mozak u napetosti. Ponekad je tijelu jednostavno potrebna samo jedna mirna noć da shvati da su novi plafon, krevet i jastuk potpuno bezbjedni – i dovoljno dosadni da konačno prestane da bdi.
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