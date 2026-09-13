Ne možete da zaspite prve noći kad promijenite krevet? Imamo odlično rješenje

Nauka konačno ima objašnjenje zašto teško zaspimo u tuđem krevetu.

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Ako se desilo da se prevrćete po cijelu noć samo zato što ste promijenili krevet, niste uopšte ni jedini a ni razmaženi. Psihologija potvrđuje da je u pitanju duboko ukorijenjen biološki mehanizam poznat kao efekat prve noći.

Istraživači bilježe da ljudi u novom okruženju spavaju znatno lošije – teže tonu u san, češće se bude i san im je plitak.

Prelomno istraživanje sa Univerziteta Braun otkrilo je pravog krivca: tokom prve noći u nepoznatom prostoru, jedna polovina našeg mozga ostaje u stanju lakšeg sna nego druga. Ta „budnija“ polovina zapravo drži noćnu stražu i daleko je osjetljivija na neočekivane zvuke iz okoline.

Dok svjesni dio mozga savršeno dobro zna da ste bezbjedni u nekom lijepom apartmanu ili gostinskoj sobi, vaš uspavani um nema nikakva prethodna iskustva sa tim prostorom. Svaki nepoznati šum – od zujanja frižidera i koraka u hodniku do drugačijeg ugla pod kojim svjetlost pada kroz prozor – ostaje neklasifikovan. Evolucijski posmatrano, ovo je bio sjajan mehanizam preživljavanja naših predaka u divljini, ali nam danas samo pokvari odmor.

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Zanimljivo je da ni povratak na mjesto na kojem ste već boravili ne garantuje uspjeh. Čak i kada posjetite lokaciju koju poznajete, sitne promjene u rutini, drugačija posteljina ili odsustvo uobičajenih rituala mogu ponovo da „resetuju“ budnost mozga.

Kako da prevarite mozak i lakše zaspite kad niste kod kuće?

Efekat prve noći ne može se u potpunosti isključiti pritiskom na dugme, ali možete da olakšate svom umu da se opusti:

Ponesite poznate detalje: Mala jastučnica koju volite, aplikacija sa omiljenom bijelom bukom ili maska za oči šalju mozgu signal poznatog okruženja.

Mala jastučnica koju volite, aplikacija sa omiljenom bijelom bukom ili maska za oči šalju mozgu signal poznatog okruženja. Ne preskačite rutinu: Ako kod kuće uvijek čitate deset minuta pred spavanje, uradite to i u hotelu.

Ako kod kuće uvijek čitate deset minuta pred spavanje, uradite to i u hotelu. Zatamnite prostor do maksimuma: Nemojte se oslanjati na to da ćete se sami priviknuti na novu svjetlost i buku.

Najvažnije od svega jeste da ne paničite i ne gubite živce dok gledate u plafon u tri ujutru. Frustracija zbog nesanice samo dodaje novi sloj stresa na budnost koja već drži mozak u napetosti. Ponekad je tijelu jednostavno potrebna samo jedna mirna noć da shvati da su novi plafon, krevet i jastuk potpuno bezbjedni – i dovoljno dosadni da konačno prestane da bdi.

U galeriji vam predstavljamo zanimljiv projekat jedne Šveđanke koja je odlučila da sebi namjesti krevet - u plakaru!