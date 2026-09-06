Kako način na koji sjedite utiče na vaše odluke? Naučnici otkrili šta vas žulja kad ne dajete 100%

Istraživanje otkriva da položaj tijela utiče na donošenje odluka i emocije, a evo i kako.

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Način na koji sjedite može biti važniji nego što mislite. Nova studija istraživača sa Univerziteta Makgil sugeriše da je uspravniji položaj tijela povezan ne samo sa izraženijim osjećajem ponosa već i sa drugačijim odnosom prema riziku. Rezultati takođe ukazuju na to da na naše ponašanje može uticati okruženje, čak i kada toga nismo svjesni.

Šta uzrokuje uspravnije držanje

Skoro 200 ljudi učestvovalo je u eksperimentu. Međutim, istraživači im nisu rekli da proučavaju uticaj položaja tijela na donošenje odluka. Umesto toga, promijenili su uslove u kojima su učesnici obavljali zadatak.

Neki učesnici koristili su tablet postavljen na podignutoj platformi na podesivom stolu - to je prirodno podsticalo uspravniji položaj pri sjedenju. Drugi učesnici radili su za nižim stolom, zbog čega su se češće naginjali naprijed.

Učesnici su zatim radili kompjuterski zadatak poznat kao zadatak rizika sa analognim balonom. Njihov zadatak bio je da postepeno naduvavaju virtuelni balon. Svaki naredni pritisak povećavao je potencijalnu nagradu, ali i vjerovatnoću da će balon pući i da će poeni osvojeni u toj rundi biti izgubljeni.

Devojka sedi za kompom u kancelariji

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Ljudi koji su sjedili uspravnije imali su tendenciju da naprave više pritisaka i ostvare bolje rezultate. Međutim, istraživači naglašavaju da to nije značilo da su bili samo nepažljiviji ili impulsivniji.

"Ovo ukazuje na to da nisu djelovali impulsivnije, već da su bili efikasniji u preuzimanju rizika“, objasnio je Horhe Armoni, profesor psihijatrije i psihologije na Univerzitetu Makgil i glavni autor studije, kako prenosi SciTechDaily.

Stav tijela može uticati i na emocije

Razlike nisu primijećene samo u ponašanju učesnika već i u njihovoj samoprocjeni blagostanja. Oni koji su sjedili uspravnije imali su veću vjerovatnoću da prijave izraženiji osjećaj ponosa.

To je zanimljivo jer je ponos emocija povezana sa pozitivnom procjenom sebe i svojih postupaka. Prema autorima studije, to bi moglo da ukazuje na to da položaj tela utiče ne samo na naše ponašanje već i na način na koji doživljavamo sopstvena iskustva.

Istraživači, međutim, naglašavaju da su primijećeni efekti bili umereni i da su se pojavili u kontrolisanim laboratorijskim uslovima. To ne znači da će samo ispravljanje leđa iznenada poboljšati vašu sposobnost donošenja odluka ili vas učiniti samopouzdanijim.

Ipak, studija je zanimljiva iz još jednog razloga. Učesnicima nije naloženo da sjede uspravno. Njihovo držanje bilo je oblikovano samom radnom stanicom. Većina učesnika nije ni bila svjesna da je njihov položaj sjedenja dio eksperimenta.

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Nije posredi samo držanje: Okruženje takođe utiče na ponašanje

Autori studije pokušali su da ublaže problem koji godinama prati eksperimente sa takozvanim pozama moći. Kritičari su ranije isticali da učesnici mogu da naslute svrhu istraživanja i nesvesno se ponašaju u skladu sa očekivanjima istraživača.

U Makgilovom eksperimentu, položaj tela bio je određen podešavanjem opreme, a ne direktnim uputstvima istraživača. Pored toga, istraživači su koristili video-analizu kako bi objektivno ispitali uglove vrata učesnika i potvrdili da su se njihovi položaji zaista razlikovali tokom zadatka.

Rezultati zato ukazuju na nešto suptilnije od jednostavnog principa: "Sjedite uspravno i donosićete bolje odluke.“ Umjesto toga, oni pokazuju da na naše ponašanje mogu uticati mali elementi svakodnevnog okruženja – položaj stola, visina ekrana i način na koji organizujemo radni prostor.

"Efekti su bili umjereni i primijećeni su u kontrolisanim laboratorijskim uslovima“, primijetio je profesor Horhe Armoni, naglašavajući da studiju ne treba smatrati revolucionarnom metodom za poboljšanje rasuđivanja ili donošenja odluka.

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Međutim, zaključci mogu pružiti zanimljive smjernice za projektovanje prostora u kojima provodimo mnogo sati. Moguće je da ergonomska radna oprema utiče na nas ne samo fizički. Čak i nešto tako neupadljivo kao što je položaj tijela pri sjedenju može, u izvjesnoj mjeri, oblikovati naše emocije i način na koji reagujemo na rizik.