Šta je manje zlo na poslu: Da li nas više ubija 8 sati u stolici ili cijeli dan na nogama?

Dok se statistike o bolestima mišićno-skeletnog sistema u Evropi pogoršavaju, pitanje ostaje - šta je manje zlo, sjedenje ili stajanje?

Izvor: Shutterstock/Sorapop Udomsri/Lysenko Andrii

Godinama slušamo istu rečenicu: "Sjedenje je novo pušenje". Ova krilatica savršeno opisuje težinu problema, ali je ujedno i opasno uprošćavanje stvari. Nije dovoljno samo da ustanete kako biste sačuvali zdravlje. Stvarnost je, ipak, mnogo složenija.

Za milione ljudi, rad na nogama nije stvar izbora, već svakodnevica. Zdravstveni radnici, radnici u fabrikama, nastavnici, prodavci, konobari ili frizeri - svi oni provode duge sate na nogama i izlažu se drugim, podjednako ozbiljnim zdravstvenim rizicima.

Statistika je neumoljiva. Poremećaji mišićno-skeletnog sistema, koji obuhvataju bolove u leđima, vratu, ramenima, nogama i stopalima, najčešći su zdravstveni problemi povezani sa radom u Evropi.

Tijelo je stvoreno za pokret, a ne za mirovanje

Dakle, da li je bolje sjediti ili stajati?

Ovo pitanje nam zapravo skreće pažnju sa suštine problema. Ključno nije to u kom položaju radite, već koliko dugo ostajete u tom jednom položaju i koliko se često krećete.

Dugotrajno sjedenje obično vodi do problema u lumbalnom i vratnom dijelu kičme, kao i u ramenima. S druge strane, sati provedeni u stajanju rezultiraju umorom, bolom u donjem dijelu leđa i prekomjernim opterećenjem nogu i stopala. I jedno i drugo, ako traje predugo, ostavlja posljedice po vaše zdravlje.

Šta vaš posao zahtijeva? Molimo vas, prije nego što nastavite sa čitanjem članka, glasajte u našoj anketi:

Anketa Kako izgleda vaš prosječan radni dan? Zacementiran/a u stolici, skoro svih 8 sati provedem sjedeći. 0% (0)

Ne osjećam noge od stajanja, rijetko kad sjednem. 0% (0)

Kombinovano, malo sjedim, malo stojim i trudim se da se krećem. 66.67% (2)

Konstantno u pokretu, terenski rad ili fizički posao. 0% (0)

Radim od kuće, pa nekad iz kreveta, nekad i iz stolice, kako stignem. 33.33% (1) Povratak na glasanje Kako izgleda vaš prosječan radni dan? Zacementiran/a u stolici, skoro svih 8 sati provedem sjedeći.

Ne osjećam noge od stajanja, rijetko kad sjednem.

Kombinovano, malo sjedim, malo stojim i trudim se da se krećem.

Konstantno u pokretu, terenski rad ili fizički posao.

Radim od kuće, pa nekad iz kreveta, nekad i iz stolice, kako stignem. Glasaj Rezultati

Kada razmišljamo o posljedicama rada, najčešće se fokusiramo na kičmu, zaboravljajući da "radna zona" našeg tijela počinje mnogo niže. Stopala su mehanička osnova koja svakog dana nosi težinu cijelog tijela i prenosi silu na sve ostale zglobove.

Višečasovno stajanje dovodi do mjerljivih promjena u držanju, pritisku na tabane i čestih tegoba u koljenima i stopalima, što potvrđuju i najnovija istraživanja. Važno je napomenuti da svako stopalo reaguje drugačije. Biomehaničke razlike među ljudima mogu dodatno da ubrzaju nastanak zdravstvenih problema.

Pokret i promjena - recept za zdrav radni dan

Evropska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) naglašava - najvažnije je redovno mijenjati položaj, uvoditi pokret i skraćivati vrijeme koje provodite statični.

Zato su sve popularniji stolovi sa podesivom visinom, ergonomske stolice, specijalni ulošci za cipele ili razni dodaci, od korektora držanja do lumbalnih podmetača. Ipak, čak ni najbolja oprema ne može da zamijeni dobro planiran radni dan.

Najefikasnija preventiva je jednostavna - redovne kratke pauze, prilagođavanje radnog mjesta, odgovarajuća obuća i fizička aktivnost. Ključ je u rasporedu obaveza koji vam omogućava da se krećete.

Nema razloga da "demonizujemo" stolicu niti da idealizujemo stajanje. Našem tijelu su potrebne promjena i prilagođavanje, a upravo dugotrajno ostajanje u jednoj, istoj pozi, rađa probleme.

Pokrenite se, vaše tijelo će vam biti zahvalno.

(MONDO)