Medicinsko čudo: Ljekari "resetovali" imunitet žene i spasili je od tri teške bolesti

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Žena iz Njemačke koja se više od decenije borila sa tri autoimune bolesti opasne po život vratila se gotovo normalnom životu nakon što joj je revolucionarna terapija ćelijama "resetovala" poremećeni imuno sistem.

Prvi slučaj u svijetu: Revolucionarni tretman vratio u život ženu sa tri autoimuna oboljenja Izvor: Volha_R/Shutterstock

Naučnici ističu da je ovo prvi takav slučaj u svijetu, a liječenje je pokazalo izvanredne rezultate u roku od nekoliko sedmica.

Prije nego što je prošle godine primila terapiju u Univerzitetskoj bolnici Erlangen u Njemačkoj, 47-godišnjakinja je isprobala devet različitih tretmana, ali nijedan nije imao trajan učinak, piše "Gardijan".

Žena je bolovala od rijetkog i po život opasnog krvnog poremećaja, autoimune hemolitičke anemije, kod koje imuni sistem pogrešno uništava crvene krvne stanice.

Osim toga, imala je još dvije autoimune bolesti imunu trombocitopeniju, koja uništavanjem trombocita povećava rizik od krvarenja, te antifosflipidni sindrom, koji povećava rizik od stvaranja štetnih krvnih ugrušaka.

Sve tri bolesti bile su posljedica neispravnog rada B-ćelija.

Njeno stanje zahtijevalo je svakodnevne transfuzije krvi i stalnu upotrebu lijekova za razrjeđivanje krvi.

Nakon terapije matičnim ćelijama, sve tri bolesti su se povukle i ona je proteklih 14 mjeseci u remisiji bez ikakvog liječenja.

Budući da nije bilo drugih opcija, ljekari su joj ponudili terapiju CAR-T ćelijama, koja se pokazala revolucionarnom u liječenju određenih vrsta raka.

LJekari su joj iz krvi izdvojili T-ćelije, koje u tijelu uništavaju zaražene ili abnormalne stanice, a zatim su ih genetski modifikovali kako bi prepoznale protein CD19 na površini B-ćelija, te ih vratili u njen organizam.

Terapija je brzo počela djelovati i uništavati neispravne B-ćelije.

Žena je posljednju transfuziju krvi primila nedjelju dana nakon tretmana, a dvije sedmice kasnije bila je dovoljno snažna za obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Njen imuno sistem je prestao da napada vlastite crvena krvna zrnca, a i druga dva autoimuna stanja su se poboljšala.

Kada su se B-ćelije mjesecima kasnije oporavile, bile su zdrave, što upućuje na to da je terapija uspješno "resetovala" imuno sistem.

Profesor Fabijan Miler, koji je vodio ljekarski tim, rekao je da su brzina i opseg njene reakcije na terapiju bili izvanredni i da je liječenje značajno poboljšalo kvalitetu njenog života.

On je dodao da su potrebna klinička ispitivanja kako bi se utvrdilo koliko je terapija dugoročno učinkovita i da li se može primijeniti i na druge autoimune bolesti.

