Brzinska musaka od pečenih paprika i sira: Poslije ručka ostaće samo prazan pleh

Evo kako da za manje od sat vremena napravite musaku od pečenih paprika i sira. Garantovano će se sve pojesti.

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Pečene paprike ne moraju da završe samo u salati ili ajvaru. Od njih može da se napravi i jednostavna musaka koja iz rerne izlazi sočna, mirisna i zapečena do zlatne korice.

Redovi mekih pečenih paprika smjenjuju se sa kremastim nadjevom od jaja, kisele pavlake i sira, pa je ovo jelo savršeno za ljetnji ručak kada su paprike najukusnije.

Prednost ovog recepta je i u tome što se paprike mogu ispeći unaprijed ili odmrznuti ako ih imate u zamrzivaču od prošle godine, pa je ostatak pripreme veoma brz. Potrebno je samo složiti sve u tepsiju i sačekati da se nadjev lijepo zapeče.

Sastojci:

10 crvenih pečenih paprika

3-4 jaja

200 g bijelog sira

1 čaša kisele pavlake

1–2 kašike ulja

1 kašika seckanog peršuna

so i biber po ukusu

Priprema:

Paprike ispecite sa svih strana na tiganju dok kožica ne potamni i počne da se odvaja. Stavite ih u poklopljenu posudu ili kesu i ostavite nekoliko minuta da se potpare, pa ih oljuštite. Uklonite peteljke i sjemenke.

U većoj činiji umutite jaja. Dodajte kiselu pavlaku i izmrvljen sir, pa sve promiješajte da se dobije ujednačena smjesa. Začinite biberom i sitno sjeckanim peršunom. Sa solju budite oprezni jer sir već može biti dovoljno slan.

Posudu za pečenje premažite sa malo ulja. Poređajte polovinu pečenih paprika tako da prekriju dno posude.

Bonus savjet: Za puniji ukus koristite masniji bijeli sir, koji će se lijepo povezati sa jajima i pavlakom.

Preko paprika ravnomjerno rasporedite dio smjese od jaja, pavlake i sira. Pospite sa malo peršuna.

Preko nadjeva poređajte preostale pečene paprike, pa ih ponovo prekrijte ostatkom nadjeva. Poravnajte površinu kašikom kako bi se musaka ravnomjerno zapekla.

Rernu prethodno zagrijte na 200 stepeni. Stavite musaku da se peče oko 20–25 minuta, odnosno dok nadjev ne postane čvrst, a površina dobije lijepu zlatnu boju.

Kada je izvadite iz rerne, ostavite musaku desetak minuta da odmori. Tako će se slojevi lakše sjeći, a nadjev će se dodatno stegnuti.

(Stvar ukusa/Mondo)