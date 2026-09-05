Kremasta piletina sa bijelim lukom i parmezanom: Ručak gotov za pola sata

Ako tražite ideju za ukusan ručak koji ne zahtijeva mnogo vremena ni komplikovane sastojke, kremasta piletina sa bijelim lukom i parmezanom odličan je izbor.

Izvor: mondo/ai

Priprema se u jednom tiganju, a uz tjesteninu, rižu ili svježu salatu može biti kompletan obrok.

Sastojci:

500 g pilećeg filea

2 kašike maslinovog ulja

3 čena bijelog luka

200 ml pavlake za kuvanje

100 ml pilećeg bujona

70 g parmezana

1 kašičica mljevene slatke paprike

so i biber po ukusu

1 kašičica sušenog origana

šaka svježeg peršuna

1 kašika putera

Kako se priprema?

Pileći file isijecite na manje komade, začinite solju, biberom i mljevenom paprikom, pa kratko propržite na maslinovom ulju dok ne dobije zlatnu boju. Izvadite piletinu iz tiganja i ostavite je sa strane.

U isti tiganj dodajte puter i sitno nasjeckan bijeli luk, pa ga pržite svega nekoliko sekundi, vodeći računa da ne izgori. Sipajte pileći bujon i pavlaku za kuvanje, dodajte origano i lagano promiješajte.

Kada sos počne da se zagrijava, dodajte narendani parmezan i miješajte dok se ne istopi i sos ne postane kremast. Vratite piletinu u tiganj i kuvajte još pet do sedam minuta na laganoj vatri, kako bi se ukusi sjedinili.

Na kraju pospite svježim peršunom i poslužite odmah.

Uz ovu piletinu odlično se slažu tjestenina, pire krompir ili obična zelena salata. Ako volite intenzivniji ukus, u sos možete dodati i malo čilija.