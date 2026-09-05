logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kremasta piletina sa bijelim lukom i parmezanom: Ručak gotov za pola sata

Kremasta piletina sa bijelim lukom i parmezanom: Ručak gotov za pola sata

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Ako tražite ideju za ukusan ručak koji ne zahtijeva mnogo vremena ni komplikovane sastojke, kremasta piletina sa bijelim lukom i parmezanom odličan je izbor.

Kremasta piletina sa parmezanom: Jednostavan recept za ukusan ručak Izvor: mondo/ai

Priprema se u jednom tiganju, a uz tjesteninu, rižu ili svježu salatu može biti kompletan obrok.

Sastojci:

  • 500 g pilećeg filea
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 3 čena bijelog luka
  • 200 ml pavlake za kuvanje
  • 100 ml pilećeg bujona
  • 70 g parmezana
  • 1 kašičica mljevene slatke paprike
  • so i biber po ukusu
  • 1 kašičica sušenog origana
  • šaka svježeg peršuna
  • 1 kašika putera

Kako se priprema?

Pileći file isijecite na manje komade, začinite solju, biberom i mljevenom paprikom, pa kratko propržite na maslinovom ulju dok ne dobije zlatnu boju. Izvadite piletinu iz tiganja i ostavite je sa strane.

U isti tiganj dodajte puter i sitno nasjeckan bijeli luk, pa ga pržite svega nekoliko sekundi, vodeći računa da ne izgori. Sipajte pileći bujon i pavlaku za kuvanje, dodajte origano i lagano promiješajte.

Kada sos počne da se zagrijava, dodajte narendani parmezan i miješajte dok se ne istopi i sos ne postane kremast. Vratite piletinu u tiganj i kuvajte još pet do sedam minuta na laganoj vatri, kako bi se ukusi sjedinili.

Na kraju pospite svježim peršunom i poslužite odmah.

Uz ovu piletinu odlično se slažu tjestenina, pire krompir ili obična zelena salata. Ako volite intenzivniji ukus, u sos možete dodati i malo čilija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

piletina Mondo kuhinja recept

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA