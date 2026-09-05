Kremasta piletina sa bijelim lukom i parmezanom: Ručak gotov za pola sata

Ako tražite ideju za ukusan ručak koji ne zahtijeva mnogo vremena ni komplikovane sastojke, kremasta piletina sa bijelim lukom i parmezanom odličan je izbor.
Priprema se u jednom tiganju, a uz tjesteninu, rižu ili svježu salatu može biti kompletan obrok.
Sastojci:
- 500 g pilećeg filea
- 2 kašike maslinovog ulja
- 3 čena bijelog luka
- 200 ml pavlake za kuvanje
- 100 ml pilećeg bujona
- 70 g parmezana
- 1 kašičica mljevene slatke paprike
- so i biber po ukusu
- 1 kašičica sušenog origana
- šaka svježeg peršuna
- 1 kašika putera
Kako se priprema?
Pileći file isijecite na manje komade, začinite solju, biberom i mljevenom paprikom, pa kratko propržite na maslinovom ulju dok ne dobije zlatnu boju. Izvadite piletinu iz tiganja i ostavite je sa strane.
U isti tiganj dodajte puter i sitno nasjeckan bijeli luk, pa ga pržite svega nekoliko sekundi, vodeći računa da ne izgori. Sipajte pileći bujon i pavlaku za kuvanje, dodajte origano i lagano promiješajte.
Kada sos počne da se zagrijava, dodajte narendani parmezan i miješajte dok se ne istopi i sos ne postane kremast. Vratite piletinu u tiganj i kuvajte još pet do sedam minuta na laganoj vatri, kako bi se ukusi sjedinili.
Na kraju pospite svježim peršunom i poslužite odmah.
Uz ovu piletinu odlično se slažu tjestenina, pire krompir ili obična zelena salata. Ako volite intenzivniji ukus, u sos možete dodati i malo čilija.