Kupatilo čistite pogrešnim redom: Ovo je pravilan način da bude zaista besprijekorno

Kupatilo ćete očistiti brže i bolje ako izbjegnete ove uobičajene greške. Saznajte kojim redom treba čistiti površine i kako bezbjedno koristiti sredstva.

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Čišćenje kupatila mnogima je rutina koju obavljaju gotovo automatski, ali nekoliko uobičajenih navika može učiniti da posao traje duže, a rezultat bude slabiji. Od toga kojim redom čistite površine do načina na koji koristite sredstva za čišćenje – male promjene mogu napraviti veliku razliku.

Važno je razlikovati čišćenje od dezinfekcije. Čišćenjem se sapunom, vodom i ribanjem uklanjaju prljavština i veliki dio mikroorganizama, dok se dezinfekcijom koriste posebna sredstva za uništavanje preostalih mikroorganizama.

Prva greška: Čistite nasumičnim redom

Ako prvo operete pod, a zatim krenete da brišete police, ogledalo i lavabo, dio prljavštine će ponovo završiti na već čistoj površini.

Najpraktičnije je čistiti od vrha prema dnu i od manje prljavih prema prljavijim površinama. Počnite od ogledala i viših površina, nastavite na lavabo i tuš ili kadu, zatim očistite WC, a pod ostavite za kraj.

Na taj način ono što padne tokom čišćenja završava na površinama koje tek treba da operete.

Druga greška: Sredstvo odmah obrišete

Mnogi poprskaju sredstvo za čišćenje i odmah ga prebrišu. Kod proizvoda koji služe za dezinfekciju to može biti problem jer im je potrebno određeno vrijeme kontakta sa površinom da bi djelovali.

Uvijek pročitajte deklaraciju proizvoda i provjerite koliko dugo površina treba da ostane vlažna.

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Treća greška: Mislite da više sredstva znači čistije kupatilo

Veća količina sredstva neće automatski dati bolji rezultat. Naprotiv, previše proizvoda može ostaviti naslage na pločicama, staklu i drugim površinama.

Koristite količinu koju preporučuje proizvođač i uvijek provjerite da li je sredstvo namijenjeno baš površini koju čistite.

Četvrta greška: Sve čistite istom krpom

Krpa kojom ste upravo očistili WC ne bi trebalo da završi na lavabou ili polici.

Za različite dijelove kupatila koristite odvojene krpe ili ih temeljno operite između različitih zona. Posebnu pažnju treba posvetiti površinama koje se često dodiruju – kvakama, prekidačima, ručkama, slavinama i ručici vodokotlića.

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Peta greška: WC šolju čistite samo iznutra

Unutrašnjost šolje jeste važna, ali nije jedina površina na kojoj se zadržavaju prljavština i mikroorganizmi.

Obrišite dasku, poklopac, spoljašnji dio šolje, dugme ili ručicu za ispiranje, kao i pod oko WC šolje. Posebnu pažnju obratite na mjesta koja se često dodiruju rukama.

Šesta greška: Ogledalo perete posljednje

Ogledalo je najbolje očistiti relativno rano, prije nego što krenete sa vodom i sredstvima koja mogu naprskati okolne površine.

Za staklo koristite proizvod namijenjen toj površini i odgovarajuću krpu. Previše sredstva može ostaviti tragove, pa nije potrebno natopiti cijelo ogledalo.

Sedma greška: Tuš i kadu čistite tek kada se pojavi kamenac

Ako čekate da se nakupi debeli sloj kamenca, biće potrebno mnogo više ribanja.

Redovno uklanjanje ostataka sapuna i vode može smanjiti nakupljanje naslaga. Nakon tuširanja korisno je ukloniti višak vode sa staklenih površina i ostaviti prostor da se dobro osuši.

Dobra ventilacija je takođe važna jer se buđ lakše razvija u vlažnim prostorima.

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Osma greška: Odmah koristite varikinu

Jak miris ne znači da je površina bolje očišćena.

U većini situacija u domaćinstvu za uklanjanje prljavštine dovoljno je čišćenje odgovarajućim sredstvom i vodom, dok dezinfekcija nije uvijek potrebna.

Ako ipak koristite varikinu ili drugo dezinfekciono sredstvo, strogo pratite uputstvo proizvođača.

Najvažnije pravilo: Nikada ne miješajte sredstva

Ovo je greška koju nikako ne treba praviti.

Varikinu nikada ne miješajte sa amonijakom, sirćetom ili drugim sredstvima za čišćenje. Miješanje različitih hemikalija može izazvati opasna isparenja.

Ako koristite hemijska sredstva, otvorite prozor ili uključite ventilaciju, koristite rukavice kada je to preporučeno i držite proizvode van domašaja djece i kućnih ljubimaca.

Redoslijed koji će vam olakšati posao

Ako želite da kupatilo očistite brzo i temeljno, držite se jednostavnog redoslijeda:

Sklonite stvari sa svih površina. Očistite ogledalo i više površine. Operite lavabo i slavinu. Očistite tuš ili kadu, uključujući staklo i fuge. Očistite WC šolju i sve površine oko nje. Obrišite kvake, prekidače i druge površine koje često dodirujete. Na kraju operite pod. Dobro provjetrite kupatilo i ostavite površine da se osuše.

Tako ćete izbjeći vraćanje na već očišćene površine, smanjiti nepotrebno korištenje sredstava i, što je najvažnije, izbjeći potencijalno opasno miješanje hemikalija.