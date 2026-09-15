Očistite PVC prozor od masnoće i prljavštine: Ovo svaka žena ima u kupatilu, može da učini čudo, ali pazite

Saznajte kako da uz pomoć jeftinog sredstva iz kupatila očistite PVC stolariju da izgleda kao nova.

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Žute mrlje i masni tragovi na bijeloj PVC stolariji mogu biti mnogo uporniji nego što djeluje na prvi pogled.

Postoji jedan sastojak koji mnogi već imaju kod kuće, a može pomoći kod tvrdokornih naslaga.

Ipak, sa ovim trikom treba biti veoma oprezan, jer pogrešna upotreba može napraviti više štete nego koristi.

Bijela PVC stolarija vremenom može da izgubi svoj prvobitni sjaj, posebno kada se na njoj pojave žute mrlje, masnoća i tvrdokorni tragovi koje obično sredstvo za čišćenje ne može da ukloni. Iako je redovno održavanje najbolji način da prozori i vrata ostanu čisti, za uporne naslage neki posežu i za neobičnim rješenjima.

Jedno od njih je aceton, ali sa ovim sredstvom treba biti posebno oprezan kako čišćenje ne bi napravilo veću štetu.

Postupak čišćenja je jednostavan: Nakon pranja potrebno je uzeti tupfer, nakvasiti ga manjom količinom acetona i njime pažljivo prebrisati zaprljane dijelove stolarije. Posebnu pažnju treba obratiti na mjesta na kojima su ostali tragovi masnoće ili žutila.

Nakon čišćenja površinu je potrebno ponovo prebrisati čistom, vlažnom krpom kako bi se uklonili ostaci sredstva. Ipak, s acetonom treba biti oprezan jer može da ošteti neke plastične površine ili promijeni njihovu boju, prenosi Klix. Zbog toga ga je prije čišćenja cijele stolarije najbolje isprobati na malom i manje vidljivom dijelu.

(Lepa i srećna/Mondo)