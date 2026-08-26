Imate fleku od vode na plafonu? Majstori otkrivaju kako da je uklonite, čak i ako je godinama tu

Imate fleku od vode na plafonu? Saznajte kako da uklonite svježe i stare fleke uz jednostavne trikove i šta morate uraditi prije krečenja.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Prije čišćenja fleke od vode najvažnije je otkriti i otkloniti uzrok curenja.

Svježe fleke mogu se ukloniti rastvorom bijelog sirćeta i vode, dok stare zahtijevaju jači tretman.

Ne krečite plafon preko fleke - prvo je očistite, osušite i nanesite prajmer koji blokira fleke.

Ako ste primijetili fleku od vode na plafonu, nema razloga za paniku. Ipak, prije nego što pokušate da je očistite, važno je utvrditi zbog čega je nastala.

"Prvi korak u rješavanju fleka od vode na plafonu jeste da razumijete šta ih je uopšte izazvalo", savjetuje Sara Aparasio, stručnjakinja za čišćenje doma iz kompanije Homeaglow.

Najčešći uzroci su oštećenje krova, curenje vodovodnih instalacija, zapušeni oluci i loša ventilacija.

Utvrđivanje uzroka pomoći će vam da saznate kakva je popravka potrebna i da li fleka ukazuje na veći problem sa konstrukcijom ili instalacijama u domu. Prvo treba riješiti uzrok problema, jer će se u suprotnom fleka ponovo pojaviti ili postati još veća.

Kada je taj problem otklonjen, možete da se posvetite samoj fleki. Nema razloga za strah - metode za uklanjanje koje preporučuje Aparasio iznenađujuće su jednostavne.

Kako ukloniti svježe fleke od vode

Kao i kod mnogih drugih fleka u domu, brza reakcija je najbolji način da riješite fleku od vode na plafonu.

"Ne samo da ćete tako brzo otkriti uzrok, već dugoročno možete uštedjeti i vrijeme i novac", kaže Aparasio. Prema njenim riječima, rastvor sirćeta trebalo bi da bude dovoljan za uklanjanje svježe fleke, piše Southernliving.

Postupak je jednostavan:

Pomiješajte jednake količine bijelog sirćeta i vode u bočici sa raspršivačem.

u bočici sa raspršivačem. Naprskajte rastvor na fleku, ali pazite da površinu ne natopite previše.

Ostavite rastvor da djeluje 10 do 15 minuta , kako bi prodro u fleku.

, kako bi prodro u fleku. Čistim sunđerom ili krpom nježno prebrišite i tapkajte fleku, krećući se od spoljašnjih ivica ka sredini.

Ako je potrebno, ponovite postupak.

Isperite rastvor tako što ćete na površinu naprskati vodu.

Drugom čistom krpom ili sunđerom tapkanjem osušite površinu kako biste spriječili dodatno oštećenje od vode.

Sirće i voda

Izvor: Shutterstock

Kako ukloniti stare fleke od vode

Nije iznenađujuće što je stare fleke teže ukloniti. "Starije fleke su obično imale dovoljno vremena da prodru dublje u površinu, zbog čega izgledaju tamnije i žućkastije", objašnjava Aparasio.

Zbog toga preporučuje upotrebu izbjeljivača, uz sljedeće mjere opreza:

Pripremite zaštitne naočare, rukavice i masku .

. Pomiješajte jedan dio izbjeljivača sa tri dijela vode u čistoj bočici sa raspršivačem.

u čistoj bočici sa raspršivačem. Nježno naprskajte rastvor na fleku, izbjegavajući prekomjerno natapanje.

Ostavite rastvor da djeluje 10 do 15 minuta .

. Čistom krpom ili sunđerom nježno tapkajte i prebrišite fleku.

Po potrebi ponovite postupak.

Naprskajte vodu kako biste isprali rastvor.

Čistom krpom ili sunđerom tapkanjem osušite površinu kako biste spriječili dodatno oštećenje od vode.

Fleke na zidu

Izvor: Snide12/Shutterstock

Da li treba prefarbati plafon?

Aparasio upozorava da ne treba samo prefarbati fleku bez prethodnog rješavanja uzroka.

"Većina boja za plafon ne omogućava površini da diše, pa će curenje ili vlaga koja se nalazi ispod samo ostati zarobljeni i vremenom pogoršati problem", objašnjava ona.

Ipak, nakon što uklonite fleku i riješite uzrok problema, krečenje može osvježiti plafon i ukloniti preostale tragove.

"Tada je važno prvo nanijeti prajmer koji blokira fleke, u nijansi koja je što sličnija postojećoj boji plafona, a zatim nanijeti novi sloj boje za plafon", kaže Aparasio.

Imajte na umu da svježe fleke možda zahtijevaju samo brz premaz prajmera i boje, dok je kod starijih fleka vjerovatnije da će biti potrebno potpuno premazivanje prajmerom i ponovno krečenje. Na taj način sprečava se da se promjena boje ponovo pojavi i da fleka "probije" kroz novi sloj boje.

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