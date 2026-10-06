Najljepše frizure za posao: Prave se za nekoliko minuta, a odišu suptilnim luksuzom

Ne treba vam mnogo vremena ni truda da bi vam kosa svakog dana izgledala perfektno. Pogledajte najljepše ideje za brze frizure savršene za posao!

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Jutarnje spremanje za posao često se svede na trku sa vremenom. Kosa je upravo oprana, ne stižemo da je isfeniramo, a ipak želimo da izgledamo uredno i dotjerano. Dobra vijest je da za dobru frizuru ne morate provesti pola sata ispred ogledala.

Nekoliko jednostavnih frizura može da napravi veliku razliku, a većinu možete napraviti za svega nekoliko minuta. Klasična punđa, uredan rep, pletenica ili velika šnala dovoljne su da kosa izgleda sređeno bez komplikovanog stilizovanja.

Niska punđa je uvijek dobar izbor

Niska punđa je jedna od onih frizura koje izgledaju mnogo elegantnije u odnosu na uloženi napor oko stilizovanja. Kosu začešljajte prema potiljku i vežite u niski rep, a zatim ga uvijte u punđu i pričvrstite ukosnicama. Ne mora da bude savršeno zategnuta - nekoliko pramenova koji ostanu uz lice učiniće da frizura izgleda mekše i modernije. Odlično ide uz košulju, sako, džemper, ali i jednostavne svakodnevne kombinacije.

Običan rep uz mali trik izgleda mnogo bolje

Rep je vjerovatno najbrže rješenje kada nemate vremena, ali ne mora da izgleda kao da ste samo vezali kosu.

Kada napravite rep, izdvojite tanak pramen sa donje strane i njime obmotajte gumicu. Kraj pričvrstite ukosnicom, a po potrebi nanesite malo seruma na prednji dio kose kako biste zagladili neposlušne vlasi.

Niski rep djeluje klasično i elegantno, dok je visoki bolji izbor kada želite malo opušteniji i energičniji izgled.

Pletenica sakriva nesavršenosti

Kada kosa ne sarađuje, pletenica može biti odličan saveznik. Ne morate praviti komplikovane varijante. Obična pletenica od tri pramena može da izgleda veoma uredno, naročito ako je napravite od niskog repa.

Ako želite opušteniji izgled, nakon pletenja nježno izvucite nekoliko pramenova. Tako ćete dobiti više volumena i teksture, a frizura neće izgledati previše strogo.

Velika šnala za najbrže spremanje

Ako baš nemate vremena, velika šnala može da bude najjednostavnije rješenje. Skupite kosu na potiljku, uvijte je i pričvrstite šnalom. Prednje pramenove možete ostaviti slobodne kako bi frizura izgledala mekše.

Za posao su posebno praktične jednostavne šnale neutralnih boja, koje izgledaju elegantno, ali ne privlače mnogo pažnje.

Polupodignuta kosa

Ako više volite puštenu kosu, ne morate je potpuno vezivati. Prednje pramenove sklonite sa lica i spojite ih na potiljku pomoću male šnale ili ukosnica. Ostatak kose ostaje pušten, pa frizura izgleda ženstveno i sređeno, a pravi se gotovo bez ikakvog stilizovanja.

Još prelijepih ideja za punđe pogledajte u galeriji:

Ovo je posebno dobra opcija za dane kada želite da kosa izgleda prirodno, ali ipak ne želite da djeluje kao da ste ustali i samo je očešljali.

(Lepa i srećna/Mondo)