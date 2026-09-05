Zaboravite klasičan piksi: Ova kratka frizura će biti najtraženija na jesen

Klasičan piksi sa strogim, definisanim ivicama odlazi u prošlost i ustupa mjesto mekšoj verziji, jednostavnijoj za svakodnevno stilizovanje.

Izvor: Fernando Ramales / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ako je bob obeležio početak godine, kraj 2026. donosi novu kratku frizuru koja bi lako mogla da postane njen najveći rival. U pitanju je Piksi 2.0, nježnija i ležernija verzija čuvene piksi frizure koja izgleda pomalo nestašno, pomalo vilenjački, ali prije svega veoma moderno.

Za razliku od klasičnog piksija, ova verzija nema stroge linije i precizno oblikovane ivice. Kosa ostaje mekana, blago neuredna i razigrana, sa dužim pramenovima oko ušiju i šiškama koje nježno uokviruju lice. Upravo zbog toga frizura djeluje prirodno i nenametljivo, a istovremeno ima dovoljno karaktera da potpuno promijeni izgled.

Trend su već prihvatile i poznate ljubiteljke mode poput Ajris Lo i Aleksis Forman, dok frizeri u njemu vide savršen spoj retro inspiracije i savremenog, opuštenog stila. Inspiracija dolazi i iz estetike devedesetih, kada su kratke frizure nosile manekenke poput Linde Evanđeliste.

Ova frizura se odlično slaže uz različite oblike lica i teksture kose, dok ga ležernost i razigranost čine odličnim izborom za one koje žele nešto autentično i drugačije. Zbog svoje jednostavnosti lako se prilagođava ličnom stilu, bilo da želite ležeran, gotovo prirodan izgled ili sjajnu, glamuroznu teksturu u duhu devedesetih. Jedna od najvećih prednosti ovog kroja jeste jednostavno održavanje.

Sušenje na vazduhu idealno je za postizanje prirodnog izgleda. Važno je da frizura ne izgleda kao da ste se previše trudili oko nje - Piksi 2.0 najbolje izgleda kada je spontana i prirodna, upravo zato što tako dolazi do izražaja njegova prilagodljivost.

Pixie 2.0 pristaje različitim oblicima lica i dužinama vrata. Može vizuelno da izduži vrat i lepo uokviri lice, dok njegova nježnija verzija daje dozu sofisticiranosti, ali istovremeno zadržava ležeran i pomalo nestašan karakter.

Ovo nije samo frizura - to je način da pokažete lični stil, samopouzdanje i hrabrost.

(Lepa i srećna/Mondo)