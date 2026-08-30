Balajaž, bob i “osunčane” nijanse: U modi je zdrava, sjajna i prirodna kosa

Prirodni tonovi, nježni prelazi, balajaž, mekani bob i slojevi oko lica biće među najvećim trendovima za kosu. Pogledajte koje frizure i boje će dominirati.

Izvor: Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock

Prirodni prelazi, topli tonovi i boje koje izgledaju kao da ih je posvijetlilo sunce biće među najvećim favoritima.

Bob se vraća u nježnijem izdanju, dok slojevi i šiške oko lica daju kosi više pokreta i volumena.

Frizure koje izgledaju raskošno, a ne zahtijevaju sate stilizovanja, biće pravi hit.

Boja i oblik kose značajno utiču na izgled, ali užurban tempo života ne ostavlja mnogo vremena za svakodnevno stilizovanje.

Zato su sve popularnije frizure koje izgledaju moderno i raskošno, a istovremeno ne zahtijevaju sate provedene ispred ogledala.

U narednoj sezoni u fokusu će biti prirodnost, pokret i sofisticiran izgled, uz tople nijanse i frizure koje se lako održavaju.

Balajaž ostaje favorit

Prirodni prelazi i boje koje izgledaju kao da ih je posvijetlilo sunce biće među najvećim favoritima.

Balajaž ostaje jedna od najtraženijih tehnika jer daje mekane i luksuzne prelaze između nijansi, bez oštrih granica izrasta.

Velika prednost ove tehnike je i jednostavnije održavanje. Kako se boja postepeno stapa sa prirodnom nijansom kose, frizura može izgledati uredno i nekoliko mjeseci nakon farbanja.

“Osunčane” nijanse

Posebno će biti popularni takozvani “sun kissed” tonovi, odnosno nijanse koje podsjećaju na kosu prirodno posvijetljenu nakon boravka na suncu.

Kod plavuša će dominirati pješčana, medena i vanila plava, odnosno topli, nježni tonovi, dok će hladne i sivkaste nijanse biti manje zastupljene.

Cilj je da kosa izgleda zdravo, sjajno i prirodno, sa toplinom koja lijepo reflektuje svjetlost.

Brinete će najčešće birati karamel, tople lešnik i moka tonove. Oni se mogu postići finim pramenovima i tehnikama sjenčenja koje kosi daju dubinu i slojevitost.

Bogate smeđe nijanse

U trendu ostaju i raskošne smeđe nijanse sa izraženim sjajem i pažljivo raspoređenim svjetlijim pramenovima.

Ovakva boja djeluje elegantno, ali istovremeno prirodno, što je estetika koja već nekoliko sezona dominira trendovima za kosu.

Crvenkasti tonovi takođe ne izlaze iz mode, a posebno će se izdvajati bakarne nijanse koje kosi daju toplinu i upečatljiv izgled.

Bob u nježnijem izdanju

Bob je jedan od onih klasika koji se ne povlače iz mode, ali ove sezone dobija mekšu formu.

Oštre linije ustupaju mjesto ležernijim verzijama, a posebno se izdvajaju italijanski bob i “soft bob”. Ove frizure stvaraju utisak punoće i elegancije, bez potrebe za komplikovanim stilizovanjem.

Duga kosa takođe ostaje popularna, ali naglasak je na prirodnoj teksturi i blagim slojevima koji joj daju više pokreta.

Zavjesa šiške, kao i duže i mekše šiške koje uokviruju lice, i dalje su među najtraženijim detaljima. One mogu potpuno promijeniti izgled frizure, a da pritom nije potrebno skraćivati dužinu kose.

Frizure koje se prave za nekoliko minuta

Punđa, niski rep i polupodignuta kosa ostaju među najpraktičnijim izborima.

Mogu izgledati potpuno ležerno, ali i veoma elegantno, zavisno od načina na koji se stilizuju.

Poseban akcenat biće na detaljima poput svilenih gumica, minimalističkih šnala i marama, koje jednostavnoj frizuri mogu dati potpuno drugačiji izgled.

“Blowout cut” za više volumena

Za one koji vole efektnije frizure, “blowout cut” i dalje je odličan izbor.

Slojevi postavljeni sa strane i oko lica stapaju se sa ostatkom kose i stvaraju utisak veće dužine i volumena.

Ovakva frizura posebno odgovara onima koji žele raskošnu kosu sa mnogo pokreta, ali bez svakodnevnog komplikovanog stilizovanja.

Zajedničko svim vodećim trendovima je jednostavna ideja – kosa treba da izgleda zdravo, prirodno i njegovano, a ne kao da je potrebno sat vremena da bi izgledala dobro.

Tekst: Vanja Belodedić / Lepa&srećna