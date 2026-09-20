Kad Alpi progovore vatrom: Vijekovna tradicija koja svake godine zapali planinske vrhove Austrije

Jun je mjesec kada Austrijanci na tradicionalan način obilježavaju ljetnju dugodnevnicu.

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Svake treće subote u junu, planine Alpi počnu da gore. Od jedne do druge vatre, i prije nego što posjetioci shvate šta se dešava, moćna svjetlosna slika obasja planinu. Ovaj fenomen pod njemačkim nazivom Sonnwendfeuer održava se svake godine u Austriji u isto vrijeme, u čast ljetnje dugodnevice.

Izabran poseban datum za manifestaciju

Planinske vatre u Ervaldu, Lermusu i Biberviru imaju dugu istoriju. U kalendaru su vezane za praznik pod nazivom Sonnwend, koji se ponekad povezuje sa danom Svetog Jovana, jednim od najvažnijih svetaca hrišćanstva.

Ovogodišnje paljenje vatri posjetila je influenserka Petra Miksik, u nastavku pogledajte njene utiske:

Osim glavnog tradicionalnog dijela, u prilog običaju dodatno ide i to što su ljudi iz ovog kraja primorani da pripreme teren prije paljenja vatre, i da obave poljoprivredne i šumarske poslove poput uklanjanja starih grana nakon sječe drveća ili raščišćavanja iščupanog rastinja i žbunja, što inače možda ne bi na jednako detaljan način odradili.

Sa godinama, događaj postaje sve veličanstveniji

Svake godine, oko 300 ljudi učestvuje u paljenju ovih vatri, a neki od njih učestvuju već generacijama, gdje su od starijih učili kako se pravi gorivo potrebno za ovaj događaj, kao i kako se pravilno postavljaju figure koje se pale.

Pogledajte kako je izgledalo ovogodišnje paljenje vatri:

Običaj je takođe da se tačna mjesta paljenja, koja se svake godine mijenjaju, čuvaju u tajnosti, čime se pojačava efekat iznenađenja za publiku. Nagrada za sav trud jeste aplauz gledalaca koji, nakon što se vatre ugase, pozdravljaju učesnike dok se vraćaju sa planine.

Trud uložen u paljenje ovih vatri je ogroman, pri čemu pojedini modeli koji se pale dosežu visinu veću od 2.000 metara, iako teren nije svuda tako pristupačan. Kako bi pravilno postavili modele, učesnici pješače preko kamenih i uskih staza, kako bi na oko 10.000 tačaka postavili potrebnu opremu i spremili se za događaj.

Stara tehnika uz pomoć modernih pomagala

U početku su često gorjele samo jednostavne vatre. Korišćenjem crteža u odgovarajućoj razmjeri i uključivanjem strukture terena u planiranje, tradicija se vremenom razvijala i usavršavala.

Pogledajte koji motivi su izabrani prošle godine:

Dok su se nekada svjetlosne slike mukotrpno osmišljavale i planirale na običnoj tabli, današnji umjetnici koji rade sa vatrom koriste i digitalne programe za crtanje kao ispomoć.

Promijenilo se i gorivo koje se koristi, pa umjesto ekološki manje prihvatljivih starih automobilskih guma ili dizel ulja, mještani danas koriste piljevinu natopljenu uljem od uljane repice. Umjesto limenih posuda u koje se nekada stavljalo gorivo, danas su u upotrebi papirne čaše ili vreće koje izgore bez ostataka.

(MONDO)