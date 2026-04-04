Zaboravite Alpe i Himalaje: Ovaj planinski lanac u Evropi je proglašen najljepšim na svijetu

Ovo mjesto nedavno je proglašeno najlepšim na svijetu, a njegovi pejzaži oduzimaju dah. Planine, kanjoni i kristalna jezera čine ga destinacijom iz snova za sve ljubitelje prirode.

Jedan od manje poznatih planinskih lanaca na sjeveru Španije, Pikos de Evropa, nedavno je proglašen najlepšim mjestom na svijetu prema magazinu Time Out, nadmašivši svjetski poznate destinacije poput Alpa, Anda i Himalaja.

Ovaj spektakularni planinski sistem, dio Kantabrijskog gorja, prostire se kroz regije Asturija, Kantabrija i Kastilja i Leon, svega dvadesetak kilometara od španske obale.

Najviši vrh, Tore de Keredo, dostiže visinu od 2.650 metara, a pejzaži Pikos de Evrope oduzimaju dah, planine se strmo uzdižu iznad mora, a sa vidikovaca se pružaju pogledi na duboke klisure, oštre vrhove, blistave plaže i uzburkano Kantabrijsko more.

Nacionalni park krije i brojne druge prirodne i kulturne znamenitosti: ističu se vrh Naranjo de Bulnes, stara planinska sela Sotres i Kain, kristalna lednička jezera Kovadonga, kao i istoimeno svetilište smješteno u steni iznad vodopada.

Za avanturiste, posebno je zanimljiva planinarska ruta Ruta del Kares, staza dug 23 kilometra koja prolazi kroz kanjone, strme litice i slapove, jedna je od najpoznatijih i najatraktivnijih u ovom regionu.

Pikos de Evropa

Pikos de Evropa vodi i listu deset najljepših mjesta na svijetu prema Time Outu, ispred Nacionalnog parka Komodo u Indoneziji, biblioteke Morgan Lajbrari u Njujorku i doline Douro u Portugalu.

Među deset najboljih našla su se i područja Big Sur u SAD, jezero Ulsvater u Engleskoj, stari grad Bolonja u Italiji, rt Kapo Testa, Viktorijini vodopadi u Africi i dolina Punakha u Butanu.

Ovaj skriveni dragulj Španije pokazuje da prava prirodna čuda često čekaju na one koji žele da ih istraže van uobičajenih turističkih ruta.

