Ako se nađete u ovim mjestima, ove žičare ne smijete propustiti: Od urbanih predjela do vožnje otvorenim kabinama

Od najduže urbane žičare u Parizu do najstrmije i najviše žičare u Švajcarskoj i Italiji, Evropa nudi spektakularne gondola doživljaje.

Izvor: Shutterstock/Marco von Rehbinder

Ukoliko niste veliki ljubitelj vožnje vozom, javni prevoz obično je sredstvo da stignete do cilja, a ne sama atrakcija na putovanju.

Metroi, autobusi i tramvaji rijetko kad impresioniraju, ali postoji jedan način transporta zbog koji vam može postati jedan od glavnih ztisaka putovanja - žičara.

Uzdižući se visoko iznad planina ili gradske panorame, vožnja žičarom omogućava vam da sagledate okolinu iz potpuno novog ugla.

Evo nekoliko najzanimljivijih opcija širom Evrope, za one koji se ne boje visine. Zapravo, za njih su ove žičare nešto što se ne propušta.

Pariz: najduža urbana žičara u Evropi

Otvorena u decembru 2025, žičara Cable C1 povezuje stanicu Pointe du Lac u Kretejlu sa Villa Nova u Vilnev-Sen-Žoržu.

Žičara u Parizu

Izvor: Youtube printscreen/The Tim Traveller

Pariz je odlučio da gradi žičaru umjesto da produži liniju 8 metroa zbog brdovitog terena u predgrađima koja povezuje.

Sa dužinom od 4,5 kilometara, ovo je najduža urbana žičara u Evropi, a vožnja traje oko 18 minuta.

Švajcarska: najstrmija žičara na svijetu

Fanovi Džejmsa Bonda već poznaju rotirajući restoran Piz Gloria u Bernskim Alpima, koji je postao poznat po filmu On Her Majesty's Secret Service (1969).

Žičara Šilthorn

Izvor: Shutterstock/Watsamon Thongsri

Čak i oni koji više vole martini "stirred, not shaken" imaju razloga da se odvaže na uspon, jer se putuje najstrmijom žičarom na svijetu.

Žičara povezuje Stehelberg i Murren, a prvi dio trase se penje 775 metara za manje od četiri minuta, što predstavlja nagib od 159,4%. Cijela vožnja do vrha Šilthorna traje oko 30 minuta.

Klein Materhorn: najviša tačka dostupna žičarom u Evropi

Materhorn Alpine Crosing vodi od planinskog sela Zermat u Švajcarskoj do Materhorn Glacier Paradise, na visini od 3.821 metar.

Ovo je najviša tačka u Evropi do koje možete stići žičarom, sa pogledom na švajcarske i italijanske planine.

Tu se nalazi i najviši planinski restoran u Evropi, a sa Materhorn Glacier Paradise možete nastaviti vožnju žičarom do Breuil-Cervinie, planinskog sela u Italiji, prolazeći kroz najvišu graničnu stanicu žičare u Alpima.

CabriO Stanserhorn: žičara sa otvorenim gornjim spratom

Švajcarska obiluje jedinstvenim žičarama, a CabriO Stanserhorn je za najhrabrije.

CabriO Stanserhorn

Izvor: Shutterstock/Marco von Rehbinder

Korisnici uživaju u usponu iz doline Kalti do vrha sa otvorene gornje palube.

Žičara radi samo ljeti, a vožnja traje oko sedam minuta. Na vrhu možete probati Alplermagronen, švajcarsku verziju makarona sa sirom, u rotirajućem restoranu ili razgovarati sa planinskim čuvarom o lokalnoj divljoj prirodi. Svakako, ovaj doživljaj je nešto što se pamti.

Titlis Rotair: rotirajuća žičara iznad planine Titlis

Na švajcarskoj žičari Titlis Rotair ne morate juriti za najboljim mjestom, niti se stalno okretati da sagledate krajolik ispod vas, jer se ona rotira 360 stepeni tokom petominutne vožnje, tako da je pogled iz svakog sjedišta i svakog ugla fantastičan.

Titlis Rotair

Izvor: Shuttertstock/Napat Aor70

Sa vrha možete posetiti i najviši viseći most u Evropi i ledenu pećinu.

Italija: žičare za dvije osobe Sasolungo

Većina žičara na ovom spisku nije za one koji se boje visine, ali žičare Sasolungo nisu ni za klaustrofobične - kabine su uske, stojeće, i primaju samo dvije osobe. Voze od Passo Sella do planinskog doma Toni Demec.

Žičara radi stalno, tako da nema vremena za oklevanje, treba potrčati da se uhvati gondola i skočiti dok se još kreće na drugoj strani. Radi samo ljeti i idealna je za pristup mnogim planinarskim stazama sa vrha.

Finska: sauna u gondoli

U Ylläs Ski Resort u Finskoj postoji potpuno novo iskustvo - tradicionalna finska sauna u gondoli. Vožnja traje oko 20 minuta i može da primi do četiri osobe. Noćna vožnja može vam donijeti i sreću da vidite sjevernu svjetlost.

Na odredištu možete nastaviti sa saunom na vrhu ili skočiti u spoljašnji đakuzi.

Bez obzira da li ste ljubitelj planinskih avantura, adrenalinskih doživljaja ili jednostavno želite da uživate u panoramskim pogledima, evropske žičare nude iskustva koja se ne zaboravljaju.

Od urbanih linija koje povezuju gradove, preko rotirajućih kabina u Alpima, do gondola sa otvorenim palubama i saunom u Finskoj, svaka vožnja pruža jedinstvenu perspektivu i priliku da prirodu i arhitekturu sagledate iz potpuno novog ugla.

Sljedeći put kada budete planirali putovanje, možda je upravo vožnja žičarom pravi način da doživite Evropu drugačije, visoko iznad tla, sa pogledom koji ostaje urezan u sjećanju.

