Najbolji lijek protiv kamena u bubregu: Koliko vode treba popiti u jednom danu?

Stručnjaci otkrivaju koliko vode bi trebalo da pijete da biste spriječili kamen u bubregu.

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Nažalost, ako ste već imali jedan kamen u bubregu, skloniji ste razvoju drugog. Iako postoje mnoge strategije za smanjenje rizika od razvoja početnih i ponovnih epizoda, održavanje hidratacije je način broj jedan za sprečavanje formiranja kamena.

Nastavite sa čitanjem da biste saznali kako hidratacija sprečava nastanak kamena u bubregu, koliko vam je vode potrebno svakog dana, kao i savjete stručnjaka za održavanje hidratacije i smanjenje rizika.

Koliko vam je vode potrebno da biste spriječili kamen u bubregu?

Manje se radi o tome koliko vam je vode potrebno, a više o tome koliko urina proizvodite.

"Opšta uputstva za unos tečnosti za odrasle osobe starije od 18 godina su približno 2,5-3 litra ukupne tečnosti dnevno, što je oko 10-12 čaša", kaže za EatingWell Džesika Klansi-Stron, dijetetičarka, objašnjavajući da je to količina potrebna većini ljudi da bi proizveli 2,5 litra urina dnevno, što je krajnji cilj.

Pošto malo ko od nas zna tačno koliko urina proizvede na dnevnom nivou, vaš ljekar može da zatraži 24-časovno prikupljanje urina. Praćenjem unosa i izlučivanja možete da dobijete tačnu predstavu o tome koliko tečnosti treba da popijete da biste stvorili 2,5 litra urina. Naravno, moraćete da prilagodite unos na osnovu vremenskih prilika, vježbanja, bolesti i nivoa aktivnosti, jer sve to može da poveća ili smanji vaše dnevne potrebe.

Ako niste spremni ili opremljeni da mjerite izlučivanje urina, Džesika Klansi-Stron preporučuje korišćenje boje urina kao grubog vodiča.

"Svijetložuti ili blijedi urin često ukazuje na adekvatnu hidrataciju, dok tamnožuti ili mutni urin može da znači da osoba ne pije dovoljno tečnosti".

Hidratacija utiče na pH vrijednost, protok i koncentraciju vašeg urina, a sve to direktno utiče na to koliko lako kamenje može da se formira i raste.

1. Balansira pH vrijednost urina

Pijenje vode može da spriječi da vaš urin postane previše kiseo, što ne samo da može da iritira sluznicu urinarnog trakta već može i da dovede do formiranja kamena.

"Održavanje hidratacije omogućava protok urina kroz bubrege kako bi se održala zdrava pH vrijednost urina, što smanjuje vjerovatnoću formiranja kamena", kaže Vitni Stjuart, dijetetičarka.

Dehidratacija povećava kiselost urina, što povećava rizik od formiranja kamenaca od kalcijum-oksalata i mokraćne kiseline. Ipak, neće sve tečnosti održati pH vrijednost tamo gdje treba. Na primjer, sok od brusnice može da poveća kiselost urina, dok sokovi od pomorandže, jabuke, crne ribizle i grejpfruta, sportska pića i neke mineralne vode mogu da imaju alkalizujući efekat, što može da poveća rizik od drugih vrsta kamenaca. Pijenje uglavnom obične vode može da spriječi da urin postane previše kiseo ili previše bazičan.

2. Pomaže u ispiranju minerala prije nego što formiraju kamen

Dok pH doprinosi okruženju za formiranje kamena, nizak unos tečnosti vodi do niskog izlučivanja urina, što je najčešći uzrok nastanka kamena u bubregu.

"Kada je protok urina visok, sićušni kristali i mineralne čestice se brže ispiraju iz bubrega. To sprečava njihovo sljepljivanje i formiranje većih, simptomatskih kamenaca", objašnjava Džesika Klansi-Stron.

3. Smanjuje koncentraciju minerala koji formiraju kamen

Veći unos tečnosti vodi do češćih odlazaka u toalet i veće zapremine urina.

"Veći unos tečnosti povećava zapreminu urina, što smanjuje koncentraciju kalcijuma, oksalata, mokraćne kiseline i drugih minerala", kaže Džesika Klansi-Stron.

Ovo sprečava stanje zasićenosti u kojem urin više ne može da drži rastvorene minerale, pa oni počinju da se talože u kristale.

Strategije za povećanje hidratacije

Pijenje 2,5 do 3 litra tečnosti svakog dana može da djeluje kao težak zadatak, ali prednosti su vrijedne truda:

hidrirajte se odmah ujutru - popijte jednu do dvije čaše vode prije kafe ili čaja,

- popijte jednu do dvije čaše vode prije kafe ili čaja, pratite unos vode - koristite aplikacije ili flaše sa oznakama zapremine,

- koristite aplikacije ili flaše sa oznakama zapremine, uvijek nosite piće sa sobom - neka vam flašica vode uvijek bude pri ruci.

(MONDO)