Recept za palačinke 3 čaše: Tanke, nežne i posebne, a svima uspijevaju iz prvog puta

Kako da napravite palačinke 3 čaše koje su posebno nježne i mekane... Ovaj recept ćete iznova i iznova ponavljati!

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Palačinke važe za jedno od onih jela koja mogu da budu prilično zahtjevna za pripremu. Nekad se tijesto cijepa, nekad se lijepi za tiganj, a nekad palačinke ispadnu gumene. Upravo zato je recept za palačinke 3 čaše privukao pažnju, glavne namirnice mjere se istom čašom, a rezultat su tanke, nežne i elastične palačinke. Tajna je u jednostavnom odnosu mlijeka, vode i brašna, dok se ključni trik krije u dodavanju ključale vode. Zbog ovakvog tijesta palačinke ne pucaju i lako se okreću.

Sastojci

1 čaša mlijeka

1 čaša vode

1 čaša brašna

3 jaja

3 kašičice šećera

3 kašike suncokretovog ulja

prstohvat soli

Priprema

Jaja i mlijeko izvadite iz frižidera nešto ranije kako bi dostigli sobnu temperaturu. Tako će se sastojci lakše sjediniti. Jaja umutite sa solju i šećerom dok smjesa ne postane ujednačena. Vodu stavite da provri. U umućena jaja dodajte mlijeko i brašno, pa sve dobro umutite žicom kako ne bi ostale grudvice. Ključalu vodu sipajte u tankom mlazu, uz neprestano miješanje. Vruća voda će djelimično „zavariti“ tijesto, zbog čega će palačinke biti elastičnije i manje će se cijepati. Na kraju umiješajte ulje. Tijesto ostavite oko 30 minuta na sobnoj temperaturi. Ovo je važan trik jer će brašno upiti tečnost, a gluten postati elastičniji, pa će se palačinke lakše okretati. Tiganj dobro zagriijte i pecite palačinke oko dva minuta sa svake strane, odnosno dok ne dobiju blagu zlatnu boju. Površinu tiganja možete premazati sa malo ulja prije prve palačinke, a zatim po potrebi nakon nekoliko palačinki. Gotove palačinke pokrijte poklopcem ili folijom kako se ne bi osušile. Mogu se poslužiti sa slatkim ili slanim nadjevom, a ukusne su i same.

Da budu dodatno mekane: Ako želite da palačinke budu još mekše i elastičnije, nakon pečenja ih slažite jednu na drugu i svaku lagano premažite sa nekoliko kapi otopljenog putera. Pokrijte ih tanjirom ili poklopcem i ostavite nekoliko minuta. Para će ih dodatno omekšati, pa će ostati nježne i kada se ohlade.