10 najboljih parfema svih vremena: Ostavljaju upečatljiv trag koji se ne zaboravlja

Otkrijte 10 upečatljivih parfema koji su obilježili savremenu parfimeriju, od Santal 33 i Coco Mademoiselle do Tobacco Vanille i J’adore.

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Neki parfemi se nose godinama, mijenjaju generacije i postaju prepoznatljivi dio ličnog stila. Topli, slatki, cvjetni, drvenasti ili začinski – određene mirisne kompozicije jednostavno ostavljaju utisak.

Ako volite parfeme koji imaju izražen karakter i ne prolaze nezapaženo, ovih deset mirisa zaslužuju pažnju. Na listi su neke od najpoznatijih kompozicija savremene parfimerije, od kultnih klasika do modernih favorita.

Santal 33 Eau de Parfum - Le Labo

Santal 33 prepoznatljiv je po izraženim drvenastim akordima, među kojima dominira sandalovina. Topli, zemljani i blago začinski tonovi stvaraju kompoziciju koja je istovremeno upečatljiva i nenametljiva.

Ovo je miris za one koji ne traže klasičnu slatkoću, već elegantan parfem sa karakterom koji se osjeća, ali ne mora da ispuni cijelu prostoriju.

Donna Born In Roma Intense Eau de Parfum - Valentino

Donna Born In Roma Intense donosi raskošniju i intenzivniju interpretaciju cvjetnog mirisa. Jasmin, vanila i amber stvaraju toplu, bogatu kompoziciju sa pomalo misterioznim karakterom.

Zbog izraženije slatkoće i topline posebno dobro dolazi do izražaja u večernjim prilikama, kada njegov miris može da ostavi upečatljiv trag.

Replica Jazz Club - Maison Margiela

Replica Jazz Club nastao je kao mirisna interpretacija intimnog džez kluba sa prigušenim svetlima, muzikom i večernjom atmosferom. Duvan, rum i drvenaste note daju mu topao, pomalo diman karakter.

Iako je prvobitno predstavljen kao miris za muškarce, njegova karakteristična kompozicija odavno je pronašla publiku i među ženama. Idealan je za one koji vole parfeme sa izraženom atmosferom i dozom misterioznosti.

Herod Eau de Parfum - Parfums de Marly

Herod je bogata i topla kompozicija u kojoj se duvan susreće sa cimetom, tonka pasuljem i tamjanom. Rezultat je začinski, dubok i raskošan miris koji posebno odgovara ljubiteljima intenzivnijih parfema.

Njegova toplina čini ga naročito zanimljivim za hladnije dane i večernje prilike.

Orphéon Eau de Parfum - Diptyque

Orphéon je inspirisan atmosferom Pariza šezdesetih godina i nekadašnjim istoimenim mjestom za okupljanje umjetnika, piše vojvođanski. Kedar, pačuli, tonka i jasmin daju mu sofisticiran i pomalo nostalgičan karakter.

Za razliku od parfema koji zavodljivost grade intenzitetom, Orphéon je suptilniji. Njegova privlačnost više je u tome što djeluje elegantno, moderno i nenametljivo.

Love, Don't Be Shy - Kilian Paris

Ako volite slatke parfeme, Love, Don't Be Shy teško je zanemariti. Narandžin cvijet, vanila i med stvaraju raskošnu, toplu i izrazito slatku kompoziciju sa romantičnim karakterom.

Parfem je dodatnu popularnost stekao nakon što je u medijima povezivan sa Rijaninim stilom i javnim pojavljivanjem. Ipak, njegova popularnost nije samo posljedica toga - prepoznatljiv slatki miris ima veliki broj ljubitelja među onima koji vole raskošne gurmanske kompozicije.

Tobacco Vanille - Tom Ford

Tobacco Vanille jedan je od najpoznatijih parfema iz Tom Ford kolekcije. Njegov glavni potpis čini spoj duvana, vanile i toplih začinskih tonova, zbog čega djeluje raskošno, duboko i veoma karakteristično.

Često se povezuje sa hladnijim periodom godine, ali ljubitelji intenzivnih mirisa mogu ga nositi i u drugim prilikama. Ovo nije parfem za one koji žele da prođu neprimjećeno - njegov karakter je upravo u tome što ostavlja trag.

Coco Mademoiselle - Chanel

Coco Mademoiselle je jedan od onih parfema koji su uspeli da postanu prepoznatljivi širom svijeta. Citrusne note, cvjetni akordi i elegantna drvenasta baza stvaraju kompoziciju koja je istovremeno svježa, ženstvena i sofisticirana.

Njegova prednost je svestranost - može se nositi tokom dana, na posao ili u svakodnevnim prilikama, ali je dovoljno upečatljiv i za večernji izlazak.

J’adore Eau de Parfum - Dior

J’adore je sinonim za raskošan, ženstven parfem i jedna od najprepoznatljivijih mirisnih kreacija kuće Dior. Jasmin, ilang-ilang i voćne note daju mu bogat, cvjetan karakter, dok uravnotežena baza sprečava da kompozicija djeluje previše teško.

To je miris koji je godinama ostao prepoznatljiv upravo zahvaljujući klasičnoj eleganciji, zbog čega se lako uklapa u različite stilove i prilike.

Mojave Ghost Eau de Parfum - Byredo

Mojave Ghost je drugačiji od intenzivnijih parfema na ovoj listi. Njegova privlačnost nije u tome da odmah ispuni prostor, već u laganoj, čistoj i modernoj kompoziciji koja ostaje blizu kože.

Cvjetne, drvenaste i blago amberne note stvaraju sofisticiran miris za one koji žele da njihov parfem bude primjećen, ali ne i dominantan.

Koji parfem ostavlja najjači utisak?

Ne postoji jedan parfem koji će odgovarati svima. Ono što jednoj osobi djeluje zavodljivo i raskošno, drugoj može biti previše slatko ili intenzivno.

Zajedničko ovim parfemima jeste to što imaju prepoznatljiv karakter i mogu postati dio ličnog stila. Ako birate novi miris, nemojte se voditi samo time koliko je popularan. Parfem na svakoj koži može mirisati drugačije, pa je najbolje da ga isprobate direktno na koži i sačekate da se razviju i srednje i bazne note.

Na kraju, najbolji parfem nije nužno onaj o kom svi pričaju, već onaj zbog kog ćete se vi osjećati dobro i koji će ljudi povezivati upravo sa vama.

(Mondo)