Moda se vraća u prošlost, ali na novi način: Ovi detalji biće svuda ove jeseni

Njujorška i Milanska nedjelja mode izdvojile su trendove koji će obilježiti sezonu: kraljevsko ljubičastu, broševe, svilene marame, cummerbund, leopard print i suknje.

Izvor: MONDO/AI Generated

Modna sezona za 2026. godinu dobija sve jasnije obrise, a nakon Njujorka pažnja modne industrije sada je usmjerena na Milano.

Ako je suditi prema onome što se nosilo na ulicama i pojavljivalo na revijama, naredni mjeseci neće biti obilježeni samo jednim velikim trendom. Umjesto toga, pažnju privlači kombinacija upečatljivih boja, nostalgičnih detalja i načina stilizovanja koji običnim komadima daju potpuno drugačiji izgled.

Kraljevsko ljubičasta preuzima scenu

Jedna od boja koja se posebno izdvojila tokom Njujorške nedjelje mode jeste kraljevsko ljubičasta, u rasponu od dubokih tonova patlidžana do intenzivne ametist ljubičaste.

Pojavljivala se na džemperima, haljinama, jaknama, ali i modnim dodacima. Upravo zbog toga djeluje kao jedan od najjednostavnijih načina da se garderoba osvježi bez potpunog mijenjanja stila.

Broš se vraća na velika vrata

Ako postoji modni detalj koji je posljednjih sezona napravio veliki povratak, to je broš.

Na Njujorškoj nedjelji mode posebno su se izdvojili veliki, upečatljivi modeli, uključujući cvjetne forme. Broš više nije samo detalj koji se stavlja na rever sakoa – može se nositi na džemperu, kaputu, marami ili čak kao centralni ukras cijele kombinacije.

Ovaj trend posebno je zanimljiv jer omogućava da se i sasvim jednostavan kaput ili sako transformiše jednim dodatkom.

Svilena marama više nije samo oko vrata

Još jedan detalj koji se vraća u velikom stilu jeste svilena marama.

Međutim, ove sezone način nošenja je drugačiji. Umjesto klasičnog vezivanja oko vrata, marame se nose preko ramena, oko struka ili se stilizuju poput širokog kaiša. Posebno su popularne marame sa resama, koje mogu da posluže i kao zamjena za klasični kaiš.

To je jedan od trendova koji ne zahtijeva veliku kupovinu – dovoljno je iz ormara izvući staru svilenu maramu i dati joj novu funkciju.

Cummerbund izlazi iz svečanog odijela

Još jedan neočekivani povratak jeste cummerbund, široki pojas koji se tradicionalno povezuje sa svečanim muškim odijelima.

Na ovogodišnjem Njujorškom fashion weeku dizajneri su ga prebacili u žensku modu i kombinovali sa pantalonama, košuljama i potpuno svakodnevnim komadima. Svilene marame takođe su korištene na sličan način, vezane oko struka poput širokog pojasa.

Rezultat je silueta koja naglašava struk, ali istovremeno daje kombinaciji određenu dozu formalnosti i retro estetike.

Izvor: YouTube/Screenshot

Milano vraća suknju u centar pažnje

Ako je Njujork bio u znaku modnih dodataka, Milano je ove sezone stavio suknju u prvi plan.

Posebno je odjeknula Prada, koja je svoju kolekciju za proljeće/ljeto 2027. gotovo u potpunosti izgradila oko suknje. Na reviji su se pojavile različite forme – od klasičnih krojeva do plisiranih, kožnih, prozirnih i ukrašenih modela.

Poruka je prilično jasna: suknja više nije samo jedan od komada u garderobi, već postaje osnova oko koje se gradi cijeli izgled.

Leopard print i slojevi

Na ulicama Milana pažnju privlače i leopard print, slojevito oblačenje i opuštenije krojenje.

Modni urednici i gosti revija kombinovali su različite slojeve, od jakni i kaputa do suknji i džempera, stvarajući izgled koji djeluje spontano, ali je pažljivo stilizovan.

Leopard se tako ponovo pojavljuje kao statement detalj, ali ne mora nužno da zauzme cijelu kombinaciju. Jakna, torba, cipele ili čak samo marama mogu biti dovoljni da se ovaj print uključi u svakodnevni stil.

Izvor: YouTube/Screenshot

Šta će biti najlakše prenijeti u svakodnevni stil?

Za razliku od nekih ekstravagantnih trendova sa modnih pista, ovogodišnji detalji prilično su zahvalni za svakodnevno oblačenje.

Broš se može dodati kaputu, svilena marama vezati oko struka, a ljubičasti detalj kombinovati sa neutralnom garderobom. Suknja se može nositi uz jednostavan džemper ili košulju, dok leopard print može ostati samo mali akcenat.

Zbog toga ovogodišnja moda više djeluje kao poziv na eksperimentisanje sa onim što već imamo u ormaru nego kao zahtjev za potpunom promjenom garderobe.

A ako je suditi prema prvim danima Milanske nedjelje mode, jedno je sigurno – suknja se vraća u sam centar modne priče.