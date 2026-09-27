Cimet može pomoći da pauci zaobiđu vaš dom: Stavite ga na ova mjesta

Cimet može biti jednostavan dodatak zaštiti doma od paukova. Saznajte gdje ga postaviti, kako napraviti sprej i šta još može pomoći.

Izvor: Zakie Faqih/Shutterstock

Pauci se najčešće zadržavaju u mirnim, tamnim i rijetko čišćenim dijelovima doma – oko prozora i vrata, u uglovima, iza namještaja i na mjestima gdje imaju dovoljno prostora da naprave mrežu.

Ako primjećujete da se paučina stalno pojavljuje na istim mjestima, ne morate odmah posezati za jakim hemijskim sredstvima. Jedan začin koji gotovo svako ima u kuhinji može poslužiti kao jednostavan dodatak rutini održavanja doma.

Riječ je o cimetu, čiji intenzivan miris može učiniti određene dijelove prostora manje privlačnim paucima.

Cimet može biti prirodna mirisna barijera

Cimet ne djeluje tako što truje pauke niti može garantovati da nijedan pauk neće ući u kuću. Ideja je jednostavnija – intenzivan miris može učiniti pojedina mjesta manje privlačnim za njihovo zadržavanje.

Zato nema potrebe da cimet posipate po cijeloj kući. Praktičnije je koristiti ga na mjestima na kojima ste već primijetili pauke ili njihovu mrežu – oko prozora i vrata, uz lajsne, u uglovima, na policama ili iza namještaja.

Čišćenje

Izvor: Shutterstock

Prvo očistite mjesta na kojima se pojavljuju

Prije nego što postavite cimet, uklonite postojeću paučinu i mreže, usisajte uglove i pokušajte da utvrdite odakle pauci ulaze u dom.

Posebnu pažnju obratite na okvire prozora, praznine oko vrata, ostave, prostor iza uređaja i namještaja, kao i druge mirne dijelove kuće.

Samo korištenje mirisnog repelenta neće riješiti problem ako pauci imaju jednostavan ulaz u prostor, dovoljno skrovišta ili obilje sitnih insekata kojima se hrane.

Najjednostavniji trik su štapići cimeta

Najpraktičniji način jeste da koristite štapiće cimeta. Nekoliko komada možete staviti u male posudice i rasporediti ih blizu prozora, vrata, u ostavi ili u uglovima u kojima se paučina često vraća.

Štapiće možete staviti i u malu platnenu vrećicu i ostaviti iza namještaja ili pored vrata kroz koja primjećujete da ulazi vazduh. Kada miris oslabi, zamijenite ih novim.

Može se koristiti i mljeveni cimet, ali je manje praktičan jer može napraviti nered i ostaviti tragove. Ako ga koristite, dovoljna je mala količina uz prozorsku dasku ili blizu ulaza – nema potrebe da ga posipate po cijeloj prostoriji.

Cimet

Izvor: Shutterstock

Možete napraviti i sprej od cimeta

Ako želite da miris rasporedite na većoj površini, nekoliko štapića cimeta možete kratko prokuvati u vodi.

Kada se tečnost potpuno ohladi, sipajte je u bočicu sa raspršivačem i lagano poprskajte okvire vrata i prozora, lajsne i uglove.

Prije prskanja provjerite kako tečnost reaguje na materijal tako što ćete je prvo nanijeti na mali, skriveni dio površine. Nema potrebe da površine natapate – cilj je samo da ostane blag miris.

Oprez je potreban sa eteričnim uljem cimeta. Ono je mnogo koncentrisanije od začina i može izazvati iritaciju kože, ali i oštetiti pojedine površine. Posebno treba biti oprezan ako u domu imate kućne ljubimce, jer eterična ulja nisu bezazlena za životinje.

Cimet nije jedino prirodno rješenje

Osim cimeta, za stvaranje intenzivnih mirisa u dijelovima doma gdje se pojavljuju pauci neki koriste i karanfilić, nanu, lavandu, ruzmarin, lovorov list ili koru citrusa.

Ipak, ni za jedan od ovih mirisa ne treba očekivati da će potpuno spriječiti pojavu pauka.

Sirće razblaženo vodom može biti korisno za čišćenje prozorskih okvira, polica i uglova u kojima se paučina stalno vraća. Redovno čišćenje uklanja mreže, prašinu i dio sitnih insekata koji mogu predstavljati izvor hrane paucima.

Najviše pomaže kombinacija nekoliko koraka

Ako želite da smanjite broj paukova u domu, nemojte se oslanjati samo na jedan začin. Korisnije je kombinovati nekoliko jednostavnih navika:

Uklanjajte paučinu i mreže čim ih primijetite.

Redovno usisavajte uglove, prostor iza namještaja i druga mirna mjesta.

Zatvorite pukotine i otvore oko prozora i vrata.

Provjerite i popravite mrežice na prozorima ako su oštećene.

Smanjite broj sitnih insekata u domu, jer oni paucima predstavljaju izvor hrane.

Cimet i druge intenzivne mirise koristite samo kao dodatnu mjeru, a ne kao zamjenu za čišćenje i sprečavanje ulaska paukova.

Lavanda

Izvor: Shutterstock

Dakle, ako već imate cimet u kuhinji, možete ga isprobati kao jednostavan dodatak održavanju doma. Cimet nije čarobno rješenje protiv pauka, ali uz redovno čišćenje, uklanjanje skrovišta i zatvaranje mogućih ulaza može biti dio rutine kojom ćete smanjiti njihovo zadržavanje u kući.