PIXO, mali električni automobil za grad: Punjenje do 80 odsto za 28 minuta

Nissan je predstavio PIXO, mali električni automobil za evropske gradove. Ima domet do 259 km, bateriju od 27,5 kWh i puni se od 15 do 80 odsto za oko 28 minuta.

Izvor: @UniversalNissan

Nissan je predstavio PIXO, novi mali električni automobil namijenjen evropskim gradovima i svakodnevnoj vožnji. Kompaktan automobil donosi domet do 259 kilometara, brzo punjenje i niz tehnologija koje su do sada uglavnom bile rezervisane za veće i skuplje modele.

PIXO je Nissanov povratak u A-segment, odnosno klasu malih gradskih automobila. Dug je 3,8 metara, ima međuosovinsko rastojanje od 2,49 metara i krug okretanja od svega 9,9 metara, što ga čini prilagođenim za vožnju i parkiranje u gradskim ulicama.

Do 259 kilometara sa jednim punjenjem

Novi električni Nissan koristi LFP bateriju kapaciteta 27,5 kWh, a prema WLTP standardu može da pređe do 259 kilometara sa jednim punjenjem.

Izvor: @UniversalNissan

Za brzo punjenje koristi DC punjač snage 50 kW, pri čemu se baterija od 15 do 80 odsto napuni za približno 28 minuta. Automobil podržava i AC punjenje do 11 kW, uključujući dvosmjerno punjenje.

Elektromotor razvija 60 kW, dok prtljažnik ima 356 litara prostora sa podignutim zadnjim sjedištima. Kada se zadnja sjedišta obore, zapremina raste na 1.221 litar.

Mali automobil, veliki ekran i Gemini

Iako je riječ o malom gradskom automobilu, Nissan je u PIXO ubacio prilično bogat tehnološki paket.

Automobil ima Google ugrađene servise, uključujući Gemini, kao i aplikaciju MyNissan koja omogućava navigaciju, planiranje ruta, informacije o punjenju i kontrolu pojedinih funkcija automobila.

Izvor: @UniversalNissan

Tu su i sistemi za pomoć vozaču, uključujući automatsko kočenje u slučaju opasnosti, sistem za održavanje vozila u saobraćajnoj traci i Nissanov e-Pedal.

Posebno zanimljivo rješenje su zadnja klizna sjedišta, koja omogućavaju da se prostor u kabini prilagođava putnicima ili prtljagu.

Razvijen sa Renaultom, proizvodiće se u Sloveniji

PIXO je razvijen u saradnji sa Renaultom, a proizvodnja je planirana u Renaultovoj fabrici u Novom Mestu u Sloveniji.

Nissan navodi da je automobil posebno razvijen za evropske gradove, sa ciljem da električnu mobilnost učini dostupnijom u segmentu malih automobila.

Prodaja bi trebalo da počne početkom 2027. godine, dok će cijene, detalji za pojedina tržišta i informacije o prednarudžbama biti objavljeni u decembru.

PIXO će se tako pridružiti Nissanovoj evropskoj električnoj ponudi, uz modele LEAF i MICRA, dok kompanija najavljuje i potpuno električni JUKE.

(MONDO)