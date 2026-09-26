Čim zahladi, počinje problem sa prozorima: Evo zašto se pojavljuju kondenzacija i buđ i kako da ih spriječite

Kondenzacija na prozorima može da izazove pojavu buđi oko njih, ali postoji prilično jednostavan način da to spriječite.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Čim temperature počnu da padaju, mnogi primijete isti prizor - ujutru su prozori orošeni, na staklu se skupljaju kapljice vode, a oko okvira se poslije nekog vremena pojavljuju tamne fleke. Kondenzacija nije samo neprijatan prizor, jer ako se problem stalno ponavlja, višak vlage može da doprinese pojavi buđi.

Dobra vijest je da se u mnogim slučajevima problem može ublažiti promjenom nekoliko svakodnevnih navika.

Kondenzacija nastaje kada topao i vlažan vazduh iz prostorije dođe u dodir sa hladnom površinom prozora, pa se vodena para pretvara u kapljice.

Nemojte držati prozor satima otvoren na kip

Tokom hladnijih dana mnogi ostavljaju prozor malo otvoren kako bi "vazduh cirkulisao", ali takvo provjetravanje može dugo da hladi okolinu prozora. Umjesto toga, praktičnije je kratko i intenzivno provjetravanje - prozore širom otvorite na nekoliko minuta, pa ih zatvorite.

Prozor

Izvor: New Africa/Shutterstock

Na taj način se vazduh u prostoriji brzo zamijeni, bez dugotrajnog hlađenja zidova i površina oko prozora.

Oslobodite prostor oko radijatora

Topao vazduh treba nesmetano da cirkuliše oko prozora. Ako je radijator zaklonjen namještajem ili ga prekriva dugačka, teška zavjesa, toplota teže dopire do stakla.

Zato tokom hladnih mjeseci vrijedi provjeriti da li nešto sprečava strujanje toplog vazduha prema prozoru. I raspored namještaja može da utiče na to koliko će se staklo hladiti i orošavati.

Obratite pažnju na vlagu koju sami unosite u stan

Kuvanje, tuširanje, sušenje veša i svakodnevno disanje povećavaju količinu vlage u vazduhu. Kada ta vlaga nema gdje da izađe, najhladnije površine u prostoriji postaju mjesto na kojem će se kondenzovati.

budj na zidu

Izvor: Shutterstock

Zato je posebno važno provjetravati tokom i nakon kuvanja i tuširanja, a ako je moguće, veš ne treba dugo sušiti u dnevnoj ili spavaćoj sobi. Sušenje veša u zatvorenom prostoru može značajno povećati količinu vlage u vazduhu.

Ako imate mikroventilaciju, iskoristite je

Neki PVC prozori imaju mogućnost mikroventilacije koja omogućava blagu razmjenu vazduha bez potpunog otvaranja prozora. Ipak, način aktiviranja zavisi od konkretnog okova, pa nije dobro pretpostaviti da svaki prozor ima istu funkciju.

Ako se kondenzacija stalno pojavljuje, najvažnije je da se ne oslanjate samo na brisanje kapljica ili sredstva protiv buđi. Čišćenje može ukloniti posljedicu, ali se problem vraća ako u prostoriji i dalje postoji previše vlage ili su površine oko prozora izrazito hladne.