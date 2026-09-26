"On jednostavno ne želi da se pokvari": Mehaničar ostao bez teksta kad je otvorio auto sa 250.000 kilometara

Uporedni test dva modela istog proizvođača u španskoj radionici razotkrio je ključne mane moderne auto-industrije i objasnio zašto jednostavniji, stariji benzinci i dalje odolijevaju vremenu i kilometraži.

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Jedan automobil proizveden je 2023. godine, ima moderniji motor, manju potrošnju i tek oko 20.000 kilometara. Drugi je gotovo dvije decenije stariji, na satnici ima blizu 250.000 kilometara i tehnološki pripada potpuno drugom vremenu.

Kada ih je španski mehaničar Huanho Himenez radionice JC Automotive stavio jedan pored drugog, očekivani pobjednik poređenja vrlo brzo se našao u problemima. Novi Ford Fokus već je završio u radionici zbog kvara, dok za stari 1.6-litarski benzinac Himenez ima gotovo nevjerovatnu rečenicu.

"Ne kvari se i ne želi da se pokvari", rekao je pokazujući automobil sa gotovo četvrt miliona pređenih kilometara.

Novi ima 20.000 km, stari gotovo 250.000

Himenez je uporedio Ford Fokus iz 2023. godine sa Fokusom Mk2 iz 2005, a ideja nije bila da dokaže da je svaki stari automobil bolji od svakog novog.

Želio je na dva konkretna primjerka da pokaže koliko su se automobili u manje od dvije decenije konstrukcijski promijenili - i šta je ta promjena donijela vlasnicima.

Moderniji Fokus pokreće trocilindrični motor sa 125 KS. Troši manje goriva, čistiji je i tehnološki daleko napredniji od svog prethodnika. Međutim, primjerak koji je stigao u Himenezovu radionicu imao je samo oko 20.000 kilometara i već problem - nije mu radio kompresor klima-uređaja.

Mehaničar upozorava i da moderni motor zahteva vrlo precizno održavanje, uključujući korišćenje odgovarajućeg ulja propisane specifikacije.

Današnji motori projektovani su uz mnogo strože tolerancije i zahtjeve vezane za emisije i potrošnju, pa pogrešno održavanje može biti puno skuplje nego kod jednostavnijih motora iz prošlosti. A onda je pokazao drugi Fokus.

"Ne kvari se i ne želi da se pokvari"

Fokus Mk2 iz 2005. opremljen je 1.6-litarskim benzinskim motorom, a automobil koji je Himenez pregledao približio se cifri od 250.000 kilometara. Uprkos kilometraži, upravo je taj stari automobil izazvao njegovo oduševljenje.

"Ne kvari se i ne želi da se pokvari", opisao ga je.

Posebno ga je iznenadio klima-uređaj. Himenez tvrdi da automobil još uvijek koristi originalni kompresor, gotovo dvije decenije nakon proizvodnje, a rashladni gas dopunjavan je samo dvaput.

Jednostavnija konstrukcija donosi i jednostavnije održavanje. Mehaničar je slikovito objasnio da starom benzincu odgovara sasvim konvencionalno motorno ulje, bez zahtjeva koje postavljaju brojni moderni motori. To, naravno, ne znači da stari Fokus pobjeđuje u svakoj kategoriji.

Troši otprilike litar i po goriva više na 100 kilometara od novijeg automobila, ispušta više štetnih gasova i nema sigurnosnu, tehnološku ni multimedijalnu opremu kakvu danas očekujemo od novog automobila.

Ali kada je riječ o jednostavnosti i dugovječnosti konkretnog primjerka koji je završio u njegovoj radionici, Himenez nije skrivao iznenađenje.

"Dajem za pravo onima koji kažu da su stari bili bolji"

Zanimljivo je da Himenez u poređenje nije krenuo kao protivnik modernih automobila. Naprotiv, kaže da vjeruje u nove automobile i smatra da bi zbog decenija tehnološkog razvoja trebalo da budu bolji od svojih prethodnika. Međutim, iskustvo iz radionice natjeralo ga je na drugačiji zaključak.

"Na kraju dajem za pravo onima koji kažu da su stari automobili bili bolji od današnjih", zaključio je.

Takvu izjavu ipak ne treba shvatiti kao dokaz da će svaki Fokus iz 2005. biti pouzdaniji od primerka proizvedenog 2023. godine. Dvadeset godina star automobil može skrivati koroziju, istrošeno vješanje, probleme sa kvačilom, tragove lošeg održavanja i čitav niz drugih skupih kvarova.

Kod kupovine polovnog automobila stanje konkretnog primjerka i njegova servisna istorija zato ostaju važniji od reputacije samog modela. Ali dva automobila koja su se našla u Himenezovoj radionici ponudila su prilično slikovit kontrast.

Jedan ima oko 20.000 kilometara i već je stigao mehaniku zbog neispravnog kompresora klime. Drugi se približio četvrt miliona kilometara. A njegov mehanicar kaže da jednostavno - ne želi da se pokvari.

(Mondo)