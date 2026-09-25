Korozija šrafa prijeti bezbjednosti: "Folksvagen" iz predostrožnosti povlači 2,86 miliona vozila

Njemački proizvođač automobila "Folksvagen" saopštio je danas da zbog predostrožnosti povlači 2,86 miliona vozila "folksvagen" i "audi" zbog šrafa koji bi mogao da izazove gubitak kontrole nad vozilom.

Izvor: Profimedia

U saopštenju se navodi da povlačenje obuhvata "Folksvagenove" modele "tiguan", "turan", "golf", "varijant" i "kedi" proizvedene između septembra 2013. i jula 2024. godine, te "audi ku tri" proizvedene između oktobra 2017. i maja 2024. godine.

Prema podacima njemačke Agencije za motorna vozila KBA do sada nije prijavljen nijedan nesrećan slučaj. Sporni šraf treba zamijeniti drugim mnogo otpornijim na rđu.

"Folksvagen" ističe da određeni vremenski uslovi i višegodišnje upravljanje vozilom, zbog soli na putu, mogu da utiču na postojanost šrafa. Popravka ne bi trebala da traje duže od sat vremena u ovlaštenom servisu.