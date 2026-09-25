Hladno vam je čim ustanete? Evo najzdravijih napitaka koji će vas odmah zagrijati

Kada temperature padnu, šolja toplog napitka može da bude najprijatniji početak dana.

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Jedan od najmanje prijatnih aspekata jeseni i zime jesu niske temperature, koje ne samo da stvaraju nelagodu, već mogu da doprinesu i češćim prehladama. Na vrijeme napolju ne možemo da utičemo, ali možemo da biramo šta ćemo pripremiti za piće.

Izdvajamo neke od najzdravijih napitaka koji mogu brzo i prijatno da vas zagriju:

1. Biljni čaj

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Biljni čaj je jedan od najčešćih izbora za one koji žele da se zagriju tokom jeseni i zime. Možete da koristite gotove biljne mješavine, među kojima su, između ostalog, zeleni čaj i čaj od kamilice. Biljni čaj možete da pripremite i sami, kombinujući različite biljke koje imaju korisna svojstva.

2. Zlatno mlijeko sa kurkumom

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Malo šta prija tokom hladnih dana kao toplo zlatno mlijeko sa kurkumom. Za pripremu ovog napitka potrebni su vam mlijeko i odgovarajući začini. Kurkuma je bogata jedinjenjima koja imaju antioksidativna i protivupalna svojstva. Njena aktivna komponenta kurkumin predmet je brojnih istraživanja zbog potencijalnog uticaja na različite procese u organizmu.

3. Topla voda sa limunom

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Limun je namirnica koju često koristimo tokom jeseni i zime. Bogat je vitaminom C, koji doprinosi normalnom funkcionisanju imunog sistema. Za zagrijavanje možete da popijete toplu vodu sa limunom. Ovaj napitak mnogi biraju i ujutru kao lagan i osvježavajući početak dana.

4. Toplo bademovo mlijeko

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Za ovaj napitak potrebno je bademovo mlijeko i nekoliko začina, poput kardamoma ili šafrana. Ako izostavite dodatni šećer, napitak će imati manje kalorija i dodatih šećera. Bademi su izvor vitamina E, magnezijuma, kalijuma i drugih hranljivih materija, mada njihov sadržaj u samom bademovom napitku zavisi od proizvoda i načina pripreme.

5. Napitak sa cimetom

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Cimet je jedan od omiljenih začina tokom jeseni i zime, zahvaljujući mirisu, ukusu i tome što se odlično uklapa u tople napitke. Sadrži biljna jedinjenja sa antioksidativnim svojstvima, a istražuje se i njegov mogući uticaj na regulaciju šećera u krvi. Mljeveni cimet može da se doda napicima na bazi mlijeka, ali i čaju ili toploj čokoladi.

(MONDO)