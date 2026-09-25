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Hladno vam je čim ustanete? Evo najzdravijih napitaka koji će vas odmah zagrijati

Hladno vam je čim ustanete? Evo najzdravijih napitaka koji će vas odmah zagrijati

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Kada temperature padnu, šolja toplog napitka može da bude najprijatniji početak dana.

Napici koji griju tokom jeseni i zime Izvor: Yanya/Shutterstock

Jedan od najmanje prijatnih aspekata jeseni i zime jesu niske temperature, koje ne samo da stvaraju nelagodu, već mogu da doprinesu i češćim prehladama. Na vrijeme napolju ne možemo da utičemo, ali možemo da biramo šta ćemo pripremiti za piće.

Izdvajamo neke od najzdravijih napitaka koji mogu brzo i prijatno da vas zagriju:

1. Biljni čaj

Izvor: ShowRecMedia/Shutterstock

Biljni čaj je jedan od najčešćih izbora za one koji žele da se zagriju tokom jeseni i zime. Možete da koristite gotove biljne mješavine, među kojima su, između ostalog, zeleni čaj i čaj od kamilice. Biljni čaj možete da pripremite i sami, kombinujući različite biljke koje imaju korisna svojstva.

2. Zlatno mlijeko sa kurkumom

Izvor: Africa Studio/Shutterstock

Malo šta prija tokom hladnih dana kao toplo zlatno mlijeko sa kurkumom. Za pripremu ovog napitka potrebni su vam mlijeko i odgovarajući začini. Kurkuma je bogata jedinjenjima koja imaju antioksidativna i protivupalna svojstva. Njena aktivna komponenta kurkumin predmet je brojnih istraživanja zbog potencijalnog uticaja na različite procese u organizmu.

3. Topla voda sa limunom

Izvor: Nikitina Marya/Shutterstock

Limun je namirnica koju često koristimo tokom jeseni i zime. Bogat je vitaminom C, koji doprinosi normalnom funkcionisanju imunog sistema. Za zagrijavanje možete da popijete toplu vodu sa limunom. Ovaj napitak mnogi biraju i ujutru kao lagan i osvježavajući početak dana.

4. Toplo bademovo mlijeko

Izvor: Juver/Shutterstock

Za ovaj napitak potrebno je bademovo mlijeko i nekoliko začina, poput kardamoma ili šafrana. Ako izostavite dodatni šećer, napitak će imati manje kalorija i dodatih šećera. Bademi su izvor vitamina E, magnezijuma, kalijuma i drugih hranljivih materija, mada njihov sadržaj u samom bademovom napitku zavisi od proizvoda i načina pripreme.

5. Napitak sa cimetom

Izvor: Taras Grebinets/Shutterstock

Cimet je jedan od omiljenih začina tokom jeseni i zime, zahvaljujući mirisu, ukusu i tome što se odlično uklapa u tople napitke. Sadrži biljna jedinjenja sa antioksidativnim svojstvima, a istražuje se i njegov mogući uticaj na regulaciju šećera u krvi. Mljeveni cimet može da se doda napicima na bazi mlijeka, ali i čaju ili toploj čokoladi.

(MONDO)

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napitak zdravlje

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