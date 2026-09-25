Ovo je najopasnija životinja na svijetu: Ubija više od 700.000 ljudi godišnje, a živi i kod nas

Komarci su među najsmrtonosnijim životinjama na svijetu.

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Iako bi mnogi prvo pomislili na ajkule ili lavove, dr Entoni Fauči, nekadašnji direktor američkog Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti, ukazuje na mnogo manju životinju. U pitanju je komarac.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, bolesti koje prenose komarci i drugi prenosioci uzrokuju više od 700.000 smrti godišnje. Taj podatak se, dakle, ne odnosi samo na komarce. Ipak, oni spadaju među najsmrtonosnije životinje jer mogu da prenesu bolesti poput malarije i denga groznice.

Fauči je opisao i sopstveno iskustvo s virusom Zapadnog Nila, kojim se zarazio tokom ljeta, najvjerovatnije poslije uboda komarca u dvorištu svoje kuće u Vašingtonu.

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U tekstu za The New York Times naveo je da je najprije osjetio neobjašnjivu iscrpljenost. Stanje mu se pogoršavalo, pa je završio u bolnici, gdje je proveo pet i po dana. Rekao je da se nikada u životu nije osjećao toliko bolesno.

Ljekari su u početku posumnjali na sepsu, ali su analize krvi pokazale da ima virus Zapadnog Nila. Kod oko 80 odsto zaraženih simptomi se uopšte ne javljaju, dok manje od jednog procenta razvije tešku bolest koja zahvata centralni nervni sistem.

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Kada se simptomi pojave, mogu da uključuju:

povišenu temperaturu,

glavobolju,

malaksalost,

osip i

bolove u mišićima i zglobovima.

Teži oblik bolesti može da izazove:

poremećaj svijesti,

neurološke smetnje i

probleme s kretanjem.

Fauči je ispričao da bez pomoći supruge i ćerki nije mogao ni da ustane iz kreveta. Bio je dezorijentisan, zaboravljao je jednostavne riječi i postavljao pitanja na koja je inače znao odgovor.

Njegovo iskustvo samo je još jedno u nizu mnogih koja dokazuju da ubod komarca, iako najčešće prođe bez ozbiljnih posljedica, ponekad može da dovede do teške bolesti.

(MONDO)