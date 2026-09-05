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Širom Evrope registrovano 1.086 slučajeva virusa zapadnog Nila: Najviše zaraženih u Italiji i Grčkoj

Širom Evrope registrovano 1.086 slučajeva virusa zapadnog Nila: Najviše zaraženih u Italiji i Grčkoj

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Širom Evrope registrovano je 1.086 infekcija virusom zapadnog Nila od početka ovogodišnje sezone prenosa, navodi se u podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti.

Širom Evrope registrovano 1.086 slučajeva virusa zapadnog Nila Izvor: ixhsanp/Shutterstock/YouTube/Demystifying Medicine

Infekcije su zabilježene do 3. septembra u 15 zemalja, navodi agencija EU u novom sedmičnom izvještaju.

Broj je naglo porastao tokom posljednjih nekoliko sedmica. Početkom avgusta bilo je zabilježeno nešto više od 240 slučajeva u sedam evropskih zemalja.

Najviše slučajeva ima Italija - 516, a slijede Grčka sa 284 i Španija sa 88, navodi se u izvještaju koji prenosi agencija DPA.

Virus zapadnog Nila uglavnom šire komarci među divljim pticama, ali zaraženi komarci mogu da ga prenesu i na ljude.

Prema njemačkom Institutu "Robert Koh", oko 20 odsto zaraženih ljudi razvije simptome slčne gripu, praćene groznicom, dok se samo jedna od 100 osoba teško razboli.

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virus komarci

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