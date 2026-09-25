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Dobra vijest za globalnu ekonomiju: Si i Tramp postigli važan dogovor

Dobra vijest za globalnu ekonomiju: Si i Tramp postigli važan dogovor

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Si Đinping i Donald Tramp postigli su novi dogovor tokom konsultacija.

Si i Tramp postigli važan dogovor Izvor: Profimedia/Brendan SMIALOWSKI / AFP

Kineski predsjednik Si Đinpingizjavio je danas da su ekonomski i trgovinski timovi Kine i Sjednjenih Američkih Država održali novu rundu konsultacija za vreme njegove posjete Bijeloj kući i da su postigli novi dogovor, koji je ocijenio kao dobru vijest za globalnu ekonomiju.

Kineski lider je naveo da je tokom sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom razmijenio mišljenja o situaciji na Bliskom istoku, krizi u Ukrajini i Korejskom poluostrvu, prenosi agencija Sinhua.

Kad je riječ o vještačkoj inteligenciji, Si je rekao da, uprkos tome što se SAD i Kina nadmeću u toj oblasti, imaju mnogo više razloga za saradnju, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

On je ranije danas izjavio da su Kina i SAD velike zemlje sa velikim narodima, kao i da njegova posjeta SAD predstavlja korak ka nastavku prijateljstva i proširenju saradnje dvije zemlje.

"Kina i SAD su različite. Ali kroz iskren, temeljan i kontinuiran dijalog, naše dvije zemlje mogu bolje da razumiju jedna drugu... i izgrade uzajamno povjerenje", kazao je kineski lider.

Dodao je da on i Tramp gaje "poštovanje" jedan prema drugom, i da su u stalnom kontaktu.

"Trebalo bi da sarađujemo iskreno", kazao je Si Đinping, koji je ocijenio i da su interesi dvije zemlje "duboko isprepleteni".

(Euronews/MONDO)

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Si Đinping Kina SAD Donald Tramp

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