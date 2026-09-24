"Obavili smo dobre stvari za Srbiju": Vučić otkrio detalje posjete u Njujorku

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se uživo iz Njujorka sa 81. zasjedanja Generalne skupštine UN, gdje je sumirao rezultate ključnih razgovora sa svjetskim liderima.

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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se uživo iz Njujorka, gdje boravi povodom 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Predsjednik se nalazi u višednevnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama od ponedjeljka, 21. septembra, tokom koje je obavio niz važnih susreta i razgovora na marginama ovog zasjedanja.

Osvrćući se na održane bilateralne sastanke, Vučić je istakao da je imao veoma važne razgovore sa brojnim svjetskim zvaničnicima. U sjedištu UN u Njujorku sastao se sa ministrom spoljnih poslova Ruske Federacije Sergejem Lavrovim, kao i sa saveznim ministrom spoljnih poslova Savezne Republike Njemačke Johanom Vadefulom.

"Posebno sam zadovoljan razgovorima sa američkim zvaničnicima. Dobre stvari smo obavili za Srbiju", poručio je predsjednik Vučić sumirajući utiske sa sastanaka.

Tokom svog obraćanja novinarima, Vučić je najavio da će u nedjelju uveče zvanično podnijeti ostavku, kada će javnosti detaljno obrazložiti razloge za ovaj potez.

Podsjetimo, predsjednik Srbije je u srijedu govorio na Generalnoj debati u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN, a tokom cijelog boravka u Njujorku nastavlja intenzivne bilateralne susrete sa svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice.