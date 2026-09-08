logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Očekivali smo napade iz regiona": Vučić o reakcijama iz EU na sahranu Ratka Mladića i potezu Konakovića

"Očekivali smo napade iz regiona": Vučić o reakcijama iz EU na sahranu Ratka Mladića i potezu Konakovića

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Vučić odgovorio na reakcije u regionu i Evropskoj uniji zbog sahrane Ratka Mladića u Beogradu.

Vučić najavio recipročne mjere nakon poteza BiH Izvor: rts/printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je potvrdio večeras da će vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biti održani 25. oktobra nakon čega je govorio o reakcijama Evropske unije na sahranu Ratka Mladića u Beogradu.

Danas je ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio proterivanje dvoje srpskih diplomata iz Ambasade Srbije u BiH zbog čega je burno reagovala Željka Cvijanović, srpska članica Predsedništva Bosne i Hercegovine, a Vučić je najavio recipročnim mjerama uz obraćanje pažnje na Bošnjake u Srbiji, a spomenuo je i reakcije Ursule fon der Lajen i Antonio Košte.

"Očekivao sam... Vidjeli smo histeričnu lavinu napada iz Sarajeva, Prištine, Zagreba, Podgorice, sve smo to očekivali. Ništa to nije iznenađujuće. Čak ni žustrina napada, ne korištenje diplomatskog rječnika. Ne želimo da ulazimo u matricu histeričnih izjava. Vidite da se nisam oglašavao dva dana. Zabrinjava me što je sahrana poslužila kao alibi nekima u regionu da pokažu koliko mrze Srbiju. Mržnja je zato što Srbija najbrže raste", poručio je Vučić i dodao:

"Mi nećemo da uzvraćamo histeričnim reakcijama. Donosićemo racionalne odluke, biće naravno mjera reciprociteta, ali polako, mi moramo da vodimo računa i o Bošnjacima u našoj zemlji. Nešto drugo je mnogo važnije. Jutros su reagovali Fon der Lajen i Košta, pa su svi kao papagaji ponavljali. Za ovo dvoje ljudi nemam šta loše da kažem. Uvijek su se ponašali korektno prema našoj zemlji", rekao je Vučić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandar Vučić Ratko Mladić Elmedin Konaković

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ