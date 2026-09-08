"Očekivali smo napade iz regiona": Vučić o reakcijama iz EU na sahranu Ratka Mladića i potezu Konakovića

Vučić odgovorio na reakcije u regionu i Evropskoj uniji zbog sahrane Ratka Mladića u Beogradu.

Izvor: rts/printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je potvrdio večeras da će vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biti održani 25. oktobra nakon čega je govorio o reakcijama Evropske unije na sahranu Ratka Mladića u Beogradu.

Danas je ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio proterivanje dvoje srpskih diplomata iz Ambasade Srbije u BiH zbog čega je burno reagovala Željka Cvijanović, srpska članica Predsedništva Bosne i Hercegovine, a Vučić je najavio recipročnim mjerama uz obraćanje pažnje na Bošnjake u Srbiji, a spomenuo je i reakcije Ursule fon der Lajen i Antonio Košte.

"Očekivao sam... Vidjeli smo histeričnu lavinu napada iz Sarajeva, Prištine, Zagreba, Podgorice, sve smo to očekivali. Ništa to nije iznenađujuće. Čak ni žustrina napada, ne korištenje diplomatskog rječnika. Ne želimo da ulazimo u matricu histeričnih izjava. Vidite da se nisam oglašavao dva dana. Zabrinjava me što je sahrana poslužila kao alibi nekima u regionu da pokažu koliko mrze Srbiju. Mržnja je zato što Srbija najbrže raste", poručio je Vučić i dodao:

"Mi nećemo da uzvraćamo histeričnim reakcijama. Donosićemo racionalne odluke, biće naravno mjera reciprociteta, ali polako, mi moramo da vodimo računa i o Bošnjacima u našoj zemlji. Nešto drugo je mnogo važnije. Jutros su reagovali Fon der Lajen i Košta, pa su svi kao papagaji ponavljali. Za ovo dvoje ljudi nemam šta loše da kažem. Uvijek su se ponašali korektno prema našoj zemlji", rekao je Vučić.