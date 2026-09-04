Biće samo 12 ministara: Vučić se sprema za premijera najmanje Vlade u istoriji Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se ozbiljno sprema da vodi buduću Vladu koja će imati premijera i 12 ministara i biti najmanja u istoriji.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vučić je naveo da će u toj Vladi, ako ga predloži SNS za mandatara, biti vrijedni, energični ljudi, sposobni da preuzmu odgovornost i da su tu da rade u interesu građana.

On je ponovio da će za nekoliko dana raspisati izbore u Srbiji.

Vučić je za TV Informer rekao da se kod donošenja odluka u vezi sa generalom Ratkom Mladićem nije rukovodio time šta će da kaže Evropa, politički protivnici, te dodao da se ni njemu ne sviđa odnos EU prema Mladiću, Kosovu, Republici Srpskoj, ali da kao odgovoran čovjek mora da sarađuje.

Najavio je i da će se drugačije razgovarati sa Evropljanima ako Hašim Tači 16. septembra u Hagu bude osuđen samo za nepoštovanje suda, a ne za zločine nad Srbima.

On je rekao da "prevaranti iz evropskih zemalja kažu da postoje pravosnažne presude za generala Ratka Mladića, a za Nasera Orića i Antu Gotovinu nema", te pojasnio da je to tako jer su haške sudije donosile presude po političkom nalogu i preinačavale presude.

Vučić je upitao zašto bi Srbija i dalje bila član Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog krivičnog suda ili drugih međunarodnih sudova, kada su pokazali da međunarodno pravo ne postoji, te naveo da Srbija treba da se okrene svom zakonodavstvu.

Ponovio je da će 13. spetembra biti održan prikaz oružja Vojske Srbije na Pešteru, gdje će pokazati šta je sve kupila od raznih zeamlja, kao i šta je sama proizvodila, a najavio je i da će uskoro početi sa svojim projektima razvoja balisitčkih raketa, prvi put u istoriji.

"Srbija je suviše tvrd orah da bi sile Zagreb, Priština i Tirana i još koga da pridodaju, mogle da napadnu Srbiju", rekao je Vučić i dodao da će već ovog mjeseca biti otvorena nova fabrika bespilotnih ljetelica, nastala u saradnji sa izraelskim partnerima.