Dodik: Putin potvrdio da cijena gasa za Srpsku ostaje ista

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin na današnjem sastanku u Kremlju potvrdio da cijena gasa za Republiku Srpsku ostaje ista, te da postoji interes ruske strane za saradnju Vazduhoplovnim zavodom "Orao" iz Bijeljine".

Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Dodik je istakao da je ovo bio njegov 29. sastanak sa Putinom i da mu je drago što su imali priliku da potvrde saradnju na svim poljima, kako na političkom, tako na ekonomskom i svakom drugom planu.

"Razgovarali smo o svim najvažnijim temama, a sama činjenica da je sastanak trajao oko 50 minuta govori o tome kakva mu se pažnja dala", rekao je Dodik medijima iz Republike Srpske nakon sastanka.

Dodik je istakao da Rusija ostaje privržena partnerstvu da Srpskom koje se ogleda u nizu pitanja koja su otvarali u prošlosti.

"Naša saradnja na ekonomskom planu je dobra i odvija se na obostrano zadovoljstvo. Nema zastoja, nema organizovanih instuticiionalnih smetnji", rekao je Dodik.

On je istakao da postojio interes ruske strane za saradnju sa Vazduhoplovnim zavodom "Orao" i smislu proširivanja određene dimenzije posla.

"Složili smo se sa tim da to uradimo, a ruska strana će nama predložiti određene mogućnosti", rekao je Dodik.

Istakao je da je ruski predsjednik potvrdio opredjeljenje da se i u budućnosti grade odnosi gasnom sektoru, koji se odnose na izgradnju gasnih elektrana.

"Nastavićemo našu ekonomnsku i kulturnu saradnju dalje da provodimo", rekao je Dodik.

On je istakao da mu je drago što je i premijer Savo Minić mogao da iznese stavove Vlade o pitanjima u vezi sa sankcijama, članstvu u NATO i mnogo čemu drugom, što je važno reći ovdje.

(Srna)