Dodik: Očekujemo dolazak Putina u Banjaluku na osveštanje rusko-srpskog hrama

Republika Srpska očekuje dolazak ruskog predsjednika Vladimira Putina na osveštanje rusko-srpskog hrama u Banjaluci, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je za Tas rekao da je hram praktično završen i da je preostalo još oslikavanje.

"To će biti mjesto gdje će se sretati ruski i srpski svijet i promovisati naše bratstvo i zajedničku istoriju i vjeru", naglasio je Dodik.

Posjetio je da je hram građen po projektu crkve u Kremlju koji su dobili od Ruske pravoslavne crkve.

Dodik je ocijenio da je nedavna posjeta Banjaluci zamjenika ministra inostranih poslova Ruske Federacije Aleksandra Gruška jedan od najznačajnijih događaja za Republiku Srpsku, koja joj je dala još više snage.

On je istakao da su razgovori bili otvoreni i puni povjerenja.

"Otvoreno smo razgovarali o svemu i nismo imali različito mišljenje ni o jednom pitanju", rekao je Dodik.