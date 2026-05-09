logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Putin poručio: "Ruska strana čvrsto posvećena nastavku saradnje sa Srpskom"

Putin poručio: "Ruska strana čvrsto posvećena nastavku saradnje sa Srpskom"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Ruska strana je čvrsto posvećena nastavku plodne saradnje sa Republikom Srpskom, rekao je predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin na sastanku sa delegacijom Srpske.

Putin izjave nakon sastanka sa Karanom Izvor: Tass / Zuma Press / Profimedia

"Uspostavili smo konstruktivnu, redovnu interakciju sa gospodinom Miloradom Dodikom. Važno je da ste svi istomišljenici", rekao je Putin, objavio je Kremlj.

Putin se u Kremlju sastao sa predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom, predsjednikom Narodne skupštine Nenadom Stevandićem i predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, kao i predstavnikom Republike Srpske u Ruskoj Federaciji Duškom Perovićem.

"Pozdravljam Vas u Moskvi u Vašoj prvoj posjeti kao predsjednika Republike Srpske. Takođe mi je drago što ovdje sa Vama vidim gospodina Stevandića, i našeg dobrog, dugogodišnjeg prijatelja Milorada Dodika", istakao je Putin.

Putin je naveo da cijeni učešće u obilježavanju 81. godišnjice pobjede u Velikom otadžbinskom ratu.

"Ovo je naš zajednički praznik. Znamo da se u Republici Srpskoj 9. maj zvanično slavi i kao Dan pobjede nad fašizmom. Poštujemo sjećanje na one koji su, uz ogroman trud i po cijenu sopstvenih života, branili pravo na mir, slobodu i nezavisnost", naveo je Putin.

Istakao je da su veze između Republike Srpske i Rusije zasnovane na vjekovnim tradicijama prijateljstva i duhovne srodnosti dva naroda.

"Dijelimo zajedničku viziju istorije i zajednički pristup situaciji u BiH, na Balkanu i u Evropi. Zajednički se zalažemo za formiranje pravednijeg svjetskog poretka i unapređenje obostrano korisne saradnje bez spoljnog miješanja u naše unutrašnje poslove", dodao je Putin.

Naglasio je da će se nastaviti razvijati partnerstvo u političkoj, ekonomskoj, kulturnoj i humanitarnoj sferi.

Ponovio je da između srpskog i ruskog naroda, između Srba i Rusa, pa i drugih naroda Rusije, vijekovima postoje posebni bliski odnosi i potpuno međusobno razumevanje.

"Veoma nam je drago što vas vidimo u Moskvi. Dobrodošli", rekao je Putin.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vladimir Putin Rusija Republika Srpska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ