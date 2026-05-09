Putin poručio: "Ruska strana čvrsto posvećena nastavku saradnje sa Srpskom"

Ruska strana je čvrsto posvećena nastavku plodne saradnje sa Republikom Srpskom, rekao je predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin na sastanku sa delegacijom Srpske.

Izvor: Tass / Zuma Press / Profimedia

"Uspostavili smo konstruktivnu, redovnu interakciju sa gospodinom Miloradom Dodikom. Važno je da ste svi istomišljenici", rekao je Putin, objavio je Kremlj.

Putin se u Kremlju sastao sa predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom, predsjednikom Narodne skupštine Nenadom Stevandićem i predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, kao i predstavnikom Republike Srpske u Ruskoj Federaciji Duškom Perovićem.

"Pozdravljam Vas u Moskvi u Vašoj prvoj posjeti kao predsjednika Republike Srpske. Takođe mi je drago što ovdje sa Vama vidim gospodina Stevandića, i našeg dobrog, dugogodišnjeg prijatelja Milorada Dodika", istakao je Putin.

Putin je naveo da cijeni učešće u obilježavanju 81. godišnjice pobjede u Velikom otadžbinskom ratu.

"Ovo je naš zajednički praznik. Znamo da se u Republici Srpskoj 9. maj zvanično slavi i kao Dan pobjede nad fašizmom. Poštujemo sjećanje na one koji su, uz ogroman trud i po cijenu sopstvenih života, branili pravo na mir, slobodu i nezavisnost", naveo je Putin.

Istakao je da su veze između Republike Srpske i Rusije zasnovane na vjekovnim tradicijama prijateljstva i duhovne srodnosti dva naroda.

"Dijelimo zajedničku viziju istorije i zajednički pristup situaciji u BiH, na Balkanu i u Evropi. Zajednički se zalažemo za formiranje pravednijeg svjetskog poretka i unapređenje obostrano korisne saradnje bez spoljnog miješanja u naše unutrašnje poslove", dodao je Putin.

Naglasio je da će se nastaviti razvijati partnerstvo u političkoj, ekonomskoj, kulturnoj i humanitarnoj sferi.

Ponovio je da između srpskog i ruskog naroda, između Srba i Rusa, pa i drugih naroda Rusije, vijekovima postoje posebni bliski odnosi i potpuno međusobno razumevanje.

"Veoma nam je drago što vas vidimo u Moskvi. Dobrodošli", rekao je Putin.