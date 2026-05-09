logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Delegacija Republike Srpske na sastanku sa Putinom

Delegacija Republike Srpske na sastanku sa Putinom

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Delegacija Republike Srpske sastala se sa predsjednikom Rusije.

sastanak delegacije Srpske sa Putinom Izvor: Srna

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je u obraćanju predsjedniku Ruske Federacije Vladimiru Putinu da je partnerstvo Rusije i Srpske zasnovano na iskrenom povjerenju i da se osjeća bratstvo između srpskog i ruskog naroda.

Karan je zahvalio ruskom predsjednik Putinu što je učinio veliku čast delegaciji iz Srpske i njenom narodu da prisustvuje današnjim događajima u Moskvi.

On je u obraćanju Putinu istakao da su odnosi učvršćeni višegodišnjim kontaktima koje ima sa Miloradom Dodikom.

"Osjećamo bratstvo i prijateljstvo sizmeđu dva naroda. Ruska Federacija je najvažniji strateški partner Republike Srpske. To partnerstvo je zasnovano na iskrenom povjerenju. Rusija je dokazani partner koji podržava Dejtonski mirovni sporazum", rekao je Karan.

Izvor: Srna

On je naveo da je ruski narod donio pobjedu nad fašizmom, kao i da se i Republika Srpska izborila za svoj opstanak.

"I vi ste rekli da bi zaborav otvorio prostor za ponavljanje nepravdi koje su se dogodile", rekao je Karan.

Putin je na početku sastanka rekao da je uvjeren da će se nastaviti razvijati partnerstvo između Rusije i Srpske.

"Između Srba i Rusa vijekovima gajimo bliske odnose i nama je veoma drago da vas vidimo u Moskvi", istakao je Putin.

Osim Karana, u delegaciji Republike Srpske kod Putina su predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vladimir Putin Republika Srpska Siniša Karan

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ