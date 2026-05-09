U Moskvi se održava parada povodom Dana pobjede nad fašizmom, a ove godine na Crvenom trgu neće biti teške vojne tehnike.
Parada u čast 81. godišnjice Pobjede nad fašizmom počela je na Crvenom trgu Moskvi. Tokom događajaVladimir Putin će održati govor. Sama paradna povorka održaće se bez teške vojne tehnike.
Rusko Ministarstvo odbrane je obrazložilo ovu odluku pozivajući se na "trenutnu operativnu situaciju".
Parada u Moskvi je podsjećanje na Veliki otadžbinski rat i veliku žrtvu koju je sovjetski narod podneo tokom Drugog svjetskog rata.
Dan pobjede nad fašizmom obilježava se u znak sjećanja na 9. maj 1945. godine, kada je kapitulacijom nacističke Njemačke okončan Drugi svjetski rat u Evropi.
Za Ruse ovo je jedan od najvažnijih istorijskih datuma. Stradalo je oko 27 miliona ljudi, a milioni su ostali invalidi.
Ruski predsjednik Vladimir Putin i zvaničnici stranih delegacija, uključujući delegaciju Republike Srpske, položili su cvijeće na spomenik Neznanom junaku u Aleksandrovskom parku u Moskvi, odajući počast palim sovjetskim vojicima u borbama u Velikom otadžbinskom ratu.
Cvijeće su položili članovi delegacije Republike Srpske, predsjednik Republike Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, kao i delegacije Bjelorusije i Kazahstana, te učesnici specijalne vojne operacije svih rodova i delegacije veteranskih udruženja.
Spomenik od crvenog granita, sa bronzanom statuom šljema i zastave sovjetskih vojnika, i natpisom: "Tvoje ime je nepoznato, tvoje djelo je besmrtno", nalazi se iza vječnog plamena ispred Kremlja.
Putin je na kraju svečanog dijela obilježavanja Dana pobjede pozdravio oficire svih ruskih jedinica koje su učestvovale u paradi na Crvenom trgu.
Peskov: Ništa nisu pokušali
Parada povodom Dana pobjede u Moskvi protekla je u najboljem redu, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"Nisu ništa pokušali, sve je proteklo u najboljem redu", odgovorio je Peskov novinarima na pitanje da li su ukrajinske oružane snage pokušale da ometu proslavu.
Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izdao je juče ukaz kojim garantuje da Kijev na Dan pobjede neće dejstvovati nikakvim oružjem ka Crvenom trgu u Moskvi.
Karan, Stevandić i Dodik na prijemu kod Putina
Predsjednici Republike Srpske Siniša Karan, Narodne skupštine Nenad Stevandić i SNSD-a Milorad Dodik prisustvovali su prijemu kod predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina koji je upriličio za strane zvaničnike.
Putin je zahvalio zvanicama što su iskazali prijateljski odnos i prisustvovali vojnoj paradi održanoj povodom Dana pobjede nad fašizmom.
On je svakom predstavniku strane delegacije prišao i nazdravio.
Prethodno je na Crvenom trgu održana Parada pobjede kojoj su prisustvovali Putin i strane delegacije, među njima i delegacija Republike Srpske.
Putin prošetao tribinama, rukovao se sa veteranima
Vojnici bespilotnih sistema prvi put učestvuju na paradi povodom Dana pobjede na Crvenom trgu.
Parada povodom Dana pobede na Crvenom trgu završena je preletom akrobatskih grupa "Ruski vitezovi" i "Striži".
Putin je prošetao tribinama, rukovao se i razgovarao sa veteranima Velikog otadžbinskog rata, vojnicima specijalnih snaga, pripadnicima Mlade armije i drugim uvaženim gostima.
Predstavljeno rusko oružje
Na Crvenom trgu u Moskvi prisutnima su prikazani video-snimci u kojima je predstavljeno rusko oružje, u okviru svečane parade povodom Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu.
Na snimcima su, između ostalog, predstavljeni lovci "Su-57", sistemi "kindžal" i "peresvet", kao i "S-500" i ostali savremeni sistemi.
Osim toga, prikazani su bespilotni sistemi koji se koriste u zoni specijalne vojne operacije, uključujući dalekometne dronove.
U okviru onlajn formata, prikazani su i snimci iz zone specijalne vojne operacije, odakle su vojnici čestitali Dan pobjede.
Putin: "Ujedinila nas hrabrost"Izvor: Tass / Zuma Press / Profimedia
Dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu obilježava se sa ponosom i ljubavlju prema Rusiji, kao zajednički dug prema generaciji pobjednika, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.
On je u obraćanju učesnicima svečane parade na Crvenom trgu u Moskvi i gostima naveo da Rusija cijeni zavjete i nasljeđe koje su ostavili sovjetski vojnici.
Putin je istakao da ljubav prema otadžbini ujedinjuje narod Rusije.
"Uvijek ćemo pamtiti njihov podvig. Ruski narod je uništio nacizam, spasivši Rusiju i svijet, uništio zlo i vratio slobodu zemljama koje su kapitulirale pred nacističkom Njemačkom.
To je žrtva u ime slobode i dostojanstva Evrope, a sovjetski vojnik je simbol velike pobjede i oličenje čovječanstva", rekao je Putin.
On je naveo da su nacisti napali Sovjetski Savez i htjeli da unište kulturu i kulturno nasljeđe, te da izvrše genocid nad narodima Sovjetskog Saveza.
"Nacisti su sve uzeli u obzir, ali ne i snagu i duh sovjetskog naroda", poručio je Putin.
On je naveo da je ruski narod pokazao da je odanost otadžbini najveća pravda koja može da ujedini ljude.
"Ujedinila nas je hrabrost - sve to živi u našim pričama u porodici. Saginjemo glavu pred svakim onim koji je bio mučen u Lenjingradu i drugim gradovima, pred svima onima koji su dali svoj život za Rusiju - sjećamo se svih", dodao je Putin i najavio minut ćutanja za sve poginule u Drugom svjetskom ratu.
Predstavnici Srpske u Moskvi
Dan pobjede nad fašizmom obilježava se danas u Moskvi gdje će biti održana Parada pobjede, kojoj će prisustvovati i najviši zvaničnici Republike Srpske.
U delegaciji Republike Srpske su predsjednik Republike Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Predviđeno je da se danas, nakon parade, predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin sastane sa delegacijom Srpske.
Počeo govor Vladimira Putina
Vladimir Putin je čestitao učesnicima parade na Crvenom trgu Dan pobjede, nazvavši ga svetim i važnim praznikom .
Otvorena Parada uz "Sveti rat"
Povorka je otvorena zvonom Spaske kule. Uz orkestarsko izvođenje legendarne kompozicije "Sveti rat", na kaldrmu su iznijete nacionalna zastava Ruske Federacije i zastava Sovjetskog Saveza, pobjedničke nacije.
Više od 1.000 vojnika koji učestvuju u specijalnoj operaciji nalazi se u formaciji na Crvenom trgu. Ruski ministar odbrane Andrej Belousov organizuje paradu povodom Dana pobjede na Crvenom trgu u znak sjećanja na 81. godišnjicu.
Ministar je završio obilazak trupa i kreće se ka podijumu kako bi podnio izvještaj predsjedniku Vladimiru Putinu.
Putin i Lukašenko na Crvenom trgu
Predsjednici Rusije i Bjelorusije, Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko, stigli su na Crveni trg.
Paradne jedinice se već kreću ka Kremlju
U međuvremenu, parade povodom Dana pobjede već su održane u nekoliko ruskih regiona, od kojih je prva održana u Južno-Sahalinsku, najistočnijem dijelu zemlje. Svečani marševi su održani i u Petropavlovsku Kamčatskom, Habarovsku, Vladivostoku, Blagoveščensku, Belogorsku, Čiti, Ulan-Udeu, Novosibirsku, Krasnojarsku i Jekaterinburgu.
Ruski predsjednik Vladimir Putin održaće govor na paradi
Ruski predsednik Vladimir Putin održaće govor na paradi , saopštio je Kremlj.
"Očekujemo, kao i uvijek, veoma važan govor predsjednika na paradi. Čitav svijet ga uvijek čeka, i to s pravom", najavio je Dmitrij Peskov.
Nakon parade, ruski predsjednik je planirao "maraton bilateralnih sastanaka". Dan ranije, 8. maja, već je razgovarao u Kremlju sa predsjednicima Bjelorusije, Kazahstana i Uzbekistana.
Peskov: Putina danas očekuju parada, međunarodni susreti i sastanci u Kremlju
Predsjednik Rusije Vladimir Putin provešće Dan pobjede u veoma intenzivnom radnom ritmu koji uključuje vojnu paradu na Crvenom trgu, međunarodne susrete i bilateralne razgovore u Kremlju, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Peskov je, u razgovoru sa novinarom Pavelom Zarubinom, rekao da je 9. maj za ruskog predsjednika, osim što predstavlja svečan i memorijalni datum, ujedno i jedan od najzahtjevnijih radnih dana u godini.
"Za predsjednika je svaki 9. maj složen radni dan. Pored toga što je svečan i memorijalan, to je za njega i radni dan", rekao je Peskov, prenosi ruski portal Argumenti i činjenice.
Putinov program obuhvata govor na vojnoj paradi na Crvenom trgu, polaganje vijenaca na Grob neznanog junaka zajedno sa stranim gostima, zvanični prijem, kao i niz bilateralnih sastanaka u Kremlju.
Govoreći o obraćanju predsjednika Rusije na paradi, Peskov je rekao da je Putinov govor "svaki put sadržajan i značajan".