10 : 43 Ruski predsjednik Vladimir Putin i zvaničnici stranih delegacija, uključujući delegaciju Republike Srpske, položili su cvijeće na spomenik Neznanom junaku u Aleksandrovskom parku u Moskvi, odajući počast palim sovjetskim vojicima u borbama u Velikom otadžbinskom ratu. Izvor: ALEXANDER NEMENOV / AFP / Profimedia Cvijeće su položili članovi delegacije Republike Srpske, predsjednik Republike Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, kao i delegacije Bjelorusije i Kazahstana, te učesnici specijalne vojne operacije svih rodova i delegacije veteranskih udruženja. Spomenik od crvenog granita, sa bronzanom statuom šljema i zastave sovjetskih vojnika, i natpisom: "Tvoje ime je nepoznato, tvoje djelo je besmrtno", nalazi se iza vječnog plamena ispred Kremlja. Putin je na kraju svečanog dijela obilježavanja Dana pobjede pozdravio oficire svih ruskih jedinica koje su učestvovale u paradi na Crvenom trgu.

10 : 42 Peskov: Ništa nisu pokušali Parada povodom Dana pobjede u Moskvi protekla je u najboljem redu, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. "Nisu ništa pokušali, sve je proteklo u najboljem redu", odgovorio je Peskov novinarima na pitanje da li su ukrajinske oružane snage pokušale da ometu proslavu. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izdao je juče ukaz kojim garantuje da Kijev na Dan pobjede neće dejstvovati nikakvim oružjem ka Crvenom trgu u Moskvi.

10 : 39 Karan, Stevandić i Dodik na prijemu kod Putina Izvor: Srna Predsjednici Republike Srpske Siniša Karan, Narodne skupštine Nenad Stevandić i SNSD-a Milorad Dodik prisustvovali su prijemu kod predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina koji je upriličio za strane zvaničnike. Putin je zahvalio zvanicama što su iskazali prijateljski odnos i prisustvovali vojnoj paradi održanoj povodom Dana pobjede nad fašizmom. On je svakom predstavniku strane delegacije prišao i nazdravio. Prethodno je na Crvenom trgu održana Parada pobjede kojoj su prisustvovali Putin i strane delegacije, među njima i delegacija Republike Srpske.

9 : 56 Putin prošetao tribinama, rukovao se sa veteranima Vojnici bespilotnih sistema prvi put učestvuju na paradi povodom Dana pobjede na Crvenom trgu. Parada povodom Dana pobede na Crvenom trgu završena je preletom akrobatskih grupa "Ruski vitezovi" i "Striži". Putin je prošetao tribinama, rukovao se i razgovarao sa veteranima Velikog otadžbinskog rata, vojnicima specijalnih snaga, pripadnicima Mlade armije i drugim uvaženim gostima.

9 : 46 Predstavljeno rusko oružje Na Crvenom trgu u Moskvi prisutnima su prikazani video-snimci u kojima je predstavljeno rusko oružje, u okviru svečane parade povodom Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Na snimcima su, između ostalog, predstavljeni lovci "Su-57", sistemi "kindžal" i "peresvet", kao i "S-500" i ostali savremeni sistemi. Osim toga, prikazani su bespilotni sistemi koji se koriste u zoni specijalne vojne operacije, uključujući dalekometne dronove. U okviru onlajn formata, prikazani su i snimci iz zone specijalne vojne operacije, odakle su vojnici čestitali Dan pobjede.

9 : 33 Putin: "Ujedinila nas hrabrost" Izvor: Tass / Zuma Press / Profimedia Dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu obilježava se sa ponosom i ljubavlju prema Rusiji, kao zajednički dug prema generaciji pobjednika, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. On je u obraćanju učesnicima svečane parade na Crvenom trgu u Moskvi i gostima naveo da Rusija cijeni zavjete i nasljeđe koje su ostavili sovjetski vojnici. Putin je istakao da ljubav prema otadžbini ujedinjuje narod Rusije. "Uvijek ćemo pamtiti njihov podvig. Ruski narod je uništio nacizam, spasivši Rusiju i svijet, uništio zlo i vratio slobodu zemljama koje su kapitulirale pred nacističkom Njemačkom. To je žrtva u ime slobode i dostojanstva Evrope, a sovjetski vojnik je simbol velike pobjede i oličenje čovječanstva", rekao je Putin. On je naveo da su nacisti napali Sovjetski Savez i htjeli da unište kulturu i kulturno nasljeđe, te da izvrše genocid nad narodima Sovjetskog Saveza. "Nacisti su sve uzeli u obzir, ali ne i snagu i duh sovjetskog naroda", poručio je Putin. On je naveo da je ruski narod pokazao da je odanost otadžbini najveća pravda koja može da ujedini ljude. "Ujedinila nas je hrabrost - sve to živi u našim pričama u porodici. Saginjemo glavu pred svakim onim koji je bio mučen u Lenjingradu i drugim gradovima, pred svima onima koji su dali svoj život za Rusiju - sjećamo se svih", dodao je Putin i najavio minut ćutanja za sve poginule u Drugom svjetskom ratu.