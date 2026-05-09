Medicinska sestra i heroj Rusije Ljudmila Bolilaja bila je počasni gost na Paradi pobjede u Moskvi.

Ljudmila Bolilaja, koja je dobila Zvijezdu Heroja Rusije za podvig tokom specijalne vojne operacije, postala je počasni gost Parade pobjede u Moskvi. Ona je pratila paradu sa tribine na kojoj je sjedio predsednik Rusije Vladimir Putin.

Bolilaja je medicinska sestra. Bila je ranjena tokom borbe kada je zaklonila vojnika od rasprskavajućih dijelova municije. Vojnik je preživio, dok je Bolilaja zadobila višestruke teške povrede.

Ona je takođe spasla živote nekoliko vojnika izvlačeći ih s bojnog polja.

Ko je Ljudmila Bolilaja?

Prema informacijama Shota, Ljudmila Bolilaja rođena je u Saratovskoj oblasti, a potom se preselila u Podmoskovlje. Više od 15 godina radila je u hitnoj pomoći, a u aprilu 2023. dobrovoljno je otišla u zonu "specijalne operacije", piše Gazeta.

U maju 2025. godine, Vladimir Putin je odlikovao Ljudmilu Bolilovu Zlatnom zvijezdom Heroja Rusije.

Podsjetimo, parada u čast 81. godišnjice Pobede nad fašizmom održana je danas na Crvenom trgu Moskvi. Tokom događaja Vladimir Putin je održao govor. Sama paradna povorka održana je bez teške vojne tehnike.

Rusko Ministarstvo odbrane je obrazložilo ovu odluku pozivajući se na "trenutnu operativnu situaciju".

Parada u Moskvi je podsjećanje na Veliki otadžbinski rat i veliku žrtvu koju je sovjetski narod podneo tokom Drugog svjetskog rata.

Dan pobjede nad fašizmom obilježava se u znak sjećanja na 9. maj 1945. godine, kada je kapitulacijom nacističke Njemačke okončan Drugi svjetski rat u Evropi.

