Putin dočekuje mali broj svjetskih lidera na ceremoniji povodom Dana pobjede nad fašizmom.

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je večeras da je proglašeno trodnevno primirje uoči Dana pobjede (subota 9. maj) nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, a ruski predsjednik Vladimir Putin sada može da "odahne" nakon straha od ukrajinskih napada tokom ceremonije na Crvenom trgu u Moskvi. Poznata je i lista zvanica koja će biti u Moskvi uz ruskog predsjednika, piše "TASS".

Poznato je da dolazi premijer Slovačke Robert Fico, ali neće prisustvovati paradi, već će samo položiti vijenac na Grob neznanog vojnika. On je dobio specijalnu dozvolu od Njemačke za prelet iznad Njemačke i Češke Republike kako bi stigao do Rusije.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija nikoga zvanično nije pozvala na proslavu Dana pobjede, ali da će rado dočekati svakoga ko želi da prisustvuje.

"Nikome nismo zvanično uputili poziv. Jednostavno smo rekli da će nam biti drago da vidimo svakoga ko želi da dođe i prisustvuje obilježavanju ovog važnog dana", rekao je Putin tokom sastanka sa bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom u Moskvi.

On je dodao da je Dan pobjede glavni praznik naroda Rusije i Bjelorusije i da je Lukašenkova posjeta Moskvi posebno važna u aktuelnoj situaciji, uključujući i pitanja bezbjednosti.

Ko sve dolazi na proslavu povodom Dana pobjede?

Lista zvanica je ove godine vrlo skromna. Svoj dolazak je potvrdio mali broj svjetskih lidera, to su:

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko

Predsjednik Abhazije Badr Gunba

Predsjednik Laosa Tjuntalon Sisulit

Vrhovni vladar Malezije Sultan Ibrahim

Premijer Slovačke Robert Fico

Predsjednik Južne Osetije Alan Gaglojev

Bivši predsjednik Republike Srpske i aktuelni lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan

Da podsjetimo, ceremonija povodom Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu u Rusiji se održava sutra, u subotu 9. maja, na Crvenom trgu u Moskvi. Za razliku od prethodne godine, Rusija će na dosta skromniji način obilježiti 81 godinu od pobjede nad nacizmom u Drugom svjetskom ratu zbog straha od ukrajinskih napada, ali i zbog navodnog puča koji se planira unutar Rusije.

