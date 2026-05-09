logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Siniša Karan o sastanku sa Putinom: Razgovaraće o proširenju bilateralne saradnje

Siniša Karan o sastanku sa Putinom: Razgovaraće o proširenju bilateralne saradnje

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Predsjednik Republike Srpske govorio je o sastanku sa Vladimirom Putinom.

Siniša Karan položio zakletvu Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da namjerava da na sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovara o proširenju bilateralne saradnje.

Karan je naveo da će se nastaviti sveobuhvatna saradnja sa Rusijom, koja traje dugi niz godina u svim oblastima, prije svega u ekonomiji, energetici, transportu, obrazovanju i medicini.

"Dozvolite mi da vas podsjetim da smo potpisali veliki broj memoranduma, protokola i sporazuma sa Ruskom Federacijom i razmotrićemo gdje možemo dalje da razvijamo i nastavimo našu saradnju", rekao je Karan agenciji TASS u prvom intervjuu za ruski medij.

Karan je zahvalio Rusiji za podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i istakao da je to jedno od najvažnijih pitanja jer garantuje ustavnopravni položaj Republike Srpske i jednaka prava srpskog naroda sa ostalim konstitutivnim narodima BiH.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Siniša Karan Rusija Vladimir Putin

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ