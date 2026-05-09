Siniša Karan o sastanku sa Putinom: Razgovaraće o proširenju bilateralne saradnje

Predsjednik Republike Srpske govorio je o sastanku sa Vladimirom Putinom.

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da namjerava da na sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovara o proširenju bilateralne saradnje.

Karan je naveo da će se nastaviti sveobuhvatna saradnja sa Rusijom, koja traje dugi niz godina u svim oblastima, prije svega u ekonomiji, energetici, transportu, obrazovanju i medicini.

"Dozvolite mi da vas podsjetim da smo potpisali veliki broj memoranduma, protokola i sporazuma sa Ruskom Federacijom i razmotrićemo gdje možemo dalje da razvijamo i nastavimo našu saradnju", rekao je Karan agenciji TASS u prvom intervjuu za ruski medij.

Karan je zahvalio Rusiji za podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i istakao da je to jedno od najvažnijih pitanja jer garantuje ustavnopravni položaj Republike Srpske i jednaka prava srpskog naroda sa ostalim konstitutivnim narodima BiH.