Karan: "Bljesak" je ratni zločin i etničko čišćenje

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Akcija "Bljesak" je ratni zločin i etničko čišćenje srpskog naroda iz zapadne Slavonije i istina mora biti sačuvana od revizije, rekao je danas predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Siniša Karan Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Karan je istakao da je padom zapadne Slavonije, a kasnije i Kninske Krajine zaokružen proces koji je doveo do potpunog nestanka srpskog naroda sa prostora Hrvatske.

"Ne možemo a da ne povežemo stradanje devedesetih godina sa onim što se dešavalo u NDH u kojoj je nad srpskim narodom, Jevrejima i Romima počinjen genocid", rekao je Karan u obraćanju u Gradišci gdje se obilježava 31 godina od pogroma nad Srbima u hrvatskoj zločinačkoj akciji "Bljesak".

On je dodao da se vidio nastavak ideje da se Srbi protjeraju, zatru njihova ognjišta, te dodao da su u tome i uspjeli, ali i da su ti prostori ostali bez duha i života.

"Zato je ovaj zločin postao Pirova pobjeda", rekao je Karan.

On je napomenuo da je "Bljesak" bio samo završna faza pogroma, a da su mu prethodile zločinačke akcije "Otkos" i "Orkan", te da je rezultat te tri akcije bio 100.000 protjeranih Srba.

Naglasio je i da istina o nevinim žrtvama mora biti sačuvana od zaborava i revizije.

"Naša je dužnost da gradimo snažnu i stabilnu Republiku Srpsku kao garanciju opastanak na ovim prostorima", rekao je Karan.

Dodao je i da se iz Gradiške danas šalje poruka da srpski narod nije nestao niti će nestati, da je preživio najteže trenutke i da je iz njih izašao jači i odlučniji da sačuva svoju slobodu i svoju Republiku Srpsku.

Karan je naglasio i da je zaborav najveći saveznik nepravde, a istina jedini put ka trajnom miru i pomirenju.

"Ne okupljamo se danas ovdje da bismo širili mržnju ili produbljivali podjele nego da bismo dostojanstveno odali počast žrtvama", rekao je Karan.

On je napomenuo da je Republika Srpska za mnoge protjerane postala novi dom, gdje čuvaju uspomene na svoja ognjišta, te da je obaveza pamtiti i svjedočiti da se tako nešto ne bi ponovilo.

"Kao i svakog Prvog maja smo na mjestu koje za srpski narod ima bolno i duboko značenje i da se sjetimo jednog od najtežih dana u novijoj istoriji srpskog naroda", rekao je Karan.

On je napomenuo i da je most u Gradišci u vrijeme ratnih sukoba bio međa između života koji je ostao iza i neizvjesnoti koja je bila ispred.

Obraćanjem predsjednika Republike Srpske završeno je obilježavanje 31 godine od hrvatske zločinačke akcije "Bljesak".

Hrvatske oružane snage su u akciji pod kodnim nazivom "Bljesak" 1. maja 1995. godine izvršile agresiju na srpsku oblast Zapadna Slavonija u sastavu Republike Srpske Krajine, u vrijeme kada je ova oblast bila pod zaštitom UN.

U ovoj hrvatskoj zločinačkoj akciji za samo 36 časova protjerano je 15.000 Srba, ubijeno najmanje 263, od kojih 107 civila, među kojima i 12 djece.

