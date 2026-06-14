Vučić o najavljenom odlasku sa funkcije: Osjećam zadovoljstvo, ali i nadu i strah za budućnost Srbije

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić goovorio je danas o političkim i ekonomskim temama, aktuelnoj situaciji u zemlji i regionu, kao i o planovima za naredni period.

Izvor: Prva tv printscreen

Na pitanje sa kakvim osjećanjem se sprema da ode sa funkcije predsjednika Srbije, Aleksandar Vučić rekao je da osjeća djelimično zadovoljstvo onim što je urađeno tokom prethodnih godina, ali i da smatra da je ostalo mnogo stvari koje nisu završene.

Kako je dalje naveo u svom gostovanju u emisiji "Jutro" na Prvoj TV, , Srbija je za vrijeme njegovog mandata prošla kroz brojne izazove, uključujući poplave, migrantsku krizu, pandemiju koronavirusa, rat u Ukrajini i teške razgovore o Kosovu i Metohiji.

"Uvijek i u svakom trenutku trudili smo se da sačuvamo naše vitalne nacionalne i državne interese. Mnogo toga smo uradili, promijenili lice zemlje, ali mnogo toga nismo", rekao je Vučić.

On je naveo da je zadovoljan izgradnjom auto-puteva i pruga, otvaranjem novih fabrika, razvojem naučno-tehnoloških parkova, kao i rastom plata i penzija, stabilnim kursom dinara i, kako je rekao, niskim javnim dugom Srbije.

Ipak, istakao je da smatra da nije učinjeno dovoljno kada je reč o odnosu prema građanima.

"Najnesrećniji sam kada vidim da nismo pokazali dovoljno brige prema običnom čovjeku, kada vidim da ljudi osjećaju da im nije dovoljno pažnje posvećeno", rekao je predsednik.

Prema njegovim riječima, važno je da država prepoznaje sopstvene greške i menja se kako bi građanima ponudila bolju budućnost.

Vučić je ocijenio da će konačan sud o rezultatima njegove politike dati generacije koje dolaze, a ne savremenici.

"Morate uvijek da sačekate sud istorije. Verujem da će o onome što smo uradili suditi neke generacije koje dolaze, ne ove danas", naveo je on.

Govoreći o ekonomskim rezultatima, Vučić je podsjetio da je Srbija pre nešto više od decenije zaostajala za pojedinim zemljama regiona po visini zarada.

"Prosječna plata u Crnoj Gori bila je 50 odsto viša nego u Srbiji. Danas je situacija drugačija i to pokazuje koliko se zemlja promijenila", rekao je Vučić.

(MONDO)