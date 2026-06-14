logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vučić o najavljenom odlasku sa funkcije: Osjećam zadovoljstvo, ali i nadu i strah za budućnost Srbije 2

Vučić o najavljenom odlasku sa funkcije: Osjećam zadovoljstvo, ali i nadu i strah za budućnost Srbije

Autor N.D. Izvor mondo.rs
2

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić goovorio je danas o političkim i ekonomskim temama, aktuelnoj situaciji u zemlji i regionu, kao i o planovima za naredni period.

Aleksandar Vučić o odlasku sa mjesta predsjednika Izvor: Prva tv printscreen

Na pitanje sa kakvim osjećanjem se sprema da ode sa funkcije predsjednika Srbije, Aleksandar Vučić rekao je da osjeća djelimično zadovoljstvo onim što je urađeno tokom prethodnih godina, ali i da smatra da je ostalo mnogo stvari koje nisu završene.

Kako je dalje naveo u svom gostovanju u emisiji "Jutro" na Prvoj TV, , Srbija je za vrijeme njegovog mandata prošla kroz brojne izazove, uključujući poplave, migrantsku krizu, pandemiju koronavirusa, rat u Ukrajini i teške razgovore o Kosovu i Metohiji.

"Uvijek i u svakom trenutku trudili smo se da sačuvamo naše vitalne nacionalne i državne interese. Mnogo toga smo uradili, promijenili lice zemlje, ali mnogo toga nismo", rekao je Vučić.

On je naveo da je zadovoljan izgradnjom auto-puteva i pruga, otvaranjem novih fabrika, razvojem naučno-tehnoloških parkova, kao i rastom plata i penzija, stabilnim kursom dinara i, kako je rekao, niskim javnim dugom Srbije.

Ipak, istakao je da smatra da nije učinjeno dovoljno kada je reč o odnosu prema građanima.

"Najnesrećniji sam kada vidim da nismo pokazali dovoljno brige prema običnom čovjeku, kada vidim da ljudi osjećaju da im nije dovoljno pažnje posvećeno", rekao je predsednik.

Prema njegovim riječima, važno je da država prepoznaje sopstvene greške i menja se kako bi građanima ponudila bolju budućnost.

Vučić je ocijenio da će konačan sud o rezultatima njegove politike dati generacije koje dolaze, a ne savremenici.

"Morate uvijek da sačekate sud istorije. Verujem da će o onome što smo uradili suditi neke generacije koje dolaze, ne ove danas", naveo je on.

Govoreći o ekonomskim rezultatima, Vučić je podsjetio da je Srbija pre nešto više od decenije zaostajala za pojedinim zemljama regiona po visini zarada.

"Prosječna plata u Crnoj Gori bila je 50 odsto viša nego u Srbiji. Danas je situacija drugačija i to pokazuje koliko se zemlja promijenila", rekao je Vučić.

 (MONDO) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandar Vučić Srbija izbori

Još iz INFO

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Darko

Od Prijedora ?:))))) Kakav Prijedor jadna majko

SREDNJI VIJEK

Zašto se ne izgradi moderna željeznica od Prijedora do Beograda?

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ