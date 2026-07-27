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Crna Gora od 1. novembra uvodi vize za državljane Rusije, Kine, Turske, Bjelorusije i Saudijske Arabije

Crna Gora od 1. novembra uvodi vize za državljane Rusije, Kine, Turske, Bjelorusije i Saudijske Arabije

Autor Dušan Volaš
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Crna Gora od 1. novembra uvodi vize za državljane Rusije, Kine, Bjelorusije, Turske i Saudijske Arabije na osnovu usklađivanja vizne politike s EU, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Gora uvodi vize za pet zemalja od 1. novembra Izvor: Torgonskaya Tatiana/Shutterstock

Time je, kako je pojašnjeno, Crna Gora ispunila jedno od završnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost.

Iz ovog ministarstva su naveli da su preduzeli niz aktivnosti kako bi ublažili moguće negativne posljedice tih promjena i pojednostavili postupak izdavanja crnogorskih viza.

Najvažnija novina je da se zahtjevi za izdavanje crnogorske vize više neće morati podnositi isključivo u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore.

Zahvaljujući saradnji sa kompanijom VFS Global, vodećim svjetskim pružaocem viznih usluga, zahtjevi se već mogu podnijeti u VHS centrima u Indiji, Bangladešu, Kirgistanu, Azerbejdžanu, Turskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Rusiji.

U narednom periodu biće otvoreni i centri u Pakistanu, Kini, Jermeniji, Kazahstanu, na Filipinima, u Kataru, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu, Bjelorusiji, Nepalu i Uzbekistanu, dok je planirano dalje širenje mreže i na Jordan, Kuvajt, Tajland i Indoneziju.

Na ovaj način strani državljani će moći da podnesu zahtjev za crnogorsku vizu u najbližem VFS aplikacionom centru, bez potrebe da putuju do ambasada ili konzulata Crne Gore, što će značajno pojednostaviti proceduru i učiniti je bržom i pristupačnijom, navedeno je u saopštenju.

Istovremeno, dodali su Ministarstvo realizuje jedan od najznačajnijih projekata u oblasti upravljanja viznom politikom – uspostavljanje novog, modernog viznog informacionog sistema, koji će u potpunosti biti kompatibilan sa informacionim sistemima EU i usklađen sa šengenskim bezbjednosnim standardima.

Istaknuto je da je krajnji cilj ovog projekta uvođenje sistema elektronskih viza koji će omogućiti da se zahtjevi za vizu podnose elektronskim putem, uz bržu obradu aplikacija i efikasniju uslugu za strane državljane.

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