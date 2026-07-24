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Snijeg usred ljeta zabijelio planine u Crnoj Gori, zimski prizori iznenadili region (VIDEO)

Snijeg usred ljeta zabijelio planine u Crnoj Gori, zimski prizori iznenadili region (VIDEO)

Autor N.D. Izvor mondo.ba
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Dok se veći dio regiona suočava s visokim ljetnim temperaturama, na planinama u susjednoj Crnoj Gori danas je pao snijeg.

Snijeg u Crnoj Gori Izvor: BH Meteo

Stranica BH Meteo objavila je video snimak sa planine Hajle kod Rožaja, čiji je autor Rusmir Neimarlija, na kojem se vidi kako su vrhovi zabijeljeni usred jula.

BH Meteo je objavio i da je snijeg pao na Zekovoj Glavi na Bjelasici, gdje je, kako navode, "pravi zimski ugođaj usred ljeta".

Hajla, koja se uzdiže na više od 2.400 metara nadmorske visine, poznata je po naglim promjenama vremena, pa ni ljetne snježne padavine na njenim najvišim dijelovima nisu potpuno neuobičajene.

Ovi nesvakidašnji prizori privukli su veliku pažnju na društvenim mrežama, posebno zbog velikog temperaturnog kontrasta između planinskih predjela i nizija, gdje i dalje vladaju ljetne vrućine.

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Tagovi

snijeg Crna Gora planine

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