Najgori fudbal igra se u Crnoj Gori: Ovo je za Ginisa, debakl za debaklom i tako godinama

Crna Gora bilježi najgore rezultate u evropskom fudbalu: devet poraza u devet utakmica. Da li će se situacija promijeniti?

Izvor: MI News/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Gdje se trenutno igra najgori fudbal u Evropi? Nije to ni Andora, nije ni San Marino, bez izuzetka nigdje nije gore nego u Crnoj Gori. Kod naših komšija ređaju se debakli u UEFA kvalifikacijama, tako da nisu daleko ni od "Ginisa", imaju još dvije utakmice u kojima će probati da "operu obraz".

O čemu se radi? U devet utakmica - crnogorski klubovi doživjeli su svih devet poraza, odnosno nisu zaradili ni bod za koeficijent, zbog čega neće moći da se pomjere sa mrtve tačke.

U ovom trenutku niko ne bilježi gore rezultate od klubova iz Crne Gore, premda zvanično nisu najgora liga Evrope. U posljednjih pet godina jedino su lošiji klubovi iz Velsa i San Marina, mada ako ovako u Crnoj Gori nastave da igraju - smiješi im se 55. mjesto na UEFA listi.

Ko predstavlja Crnu Goru?

Evropsku sezonu otvorili su Dečić, Petrovac i Mornar u prvom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu i tamo se nisu proveli kako su zamislili, tako da je na predsjedniku FS Crne Gore Dejanu Savićeviću nešto da mijenja.

Dečić je oba puta izgubio od Liepaje iz Letonije (0:1 i 1:2), Petrovac je doživio dva poraza od Žalgirisa iz Litvanije (1:3 i 1:2), dok je Mornar u oba susreta poražen od Atletika iz Andore (1:2 i 0:2). Time su crnogorski klubovi već nakon prve evropske prepreke upisali šest poraza iz šest utakmica.

Ni aktuelni šampion Crne Gore Sutjeska nije ništa bolji. U prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona dva puta je poražen od Kairata iz Kazahstana (1:2 i 0:2), da bi potom evropski put nastavila u drugom kolu Konferencijske lige, gdje takođe ništa dobro nismo vidjeli. Sutjeska je u prvoj utakmici u gostima izgubila od Vitebska iz Belorusije 3:0, pa je ukupan učinak crnogorskih klubova sada devet utakmica i devet poraza.

Ako Sutjeska ne pobijedi u revanšu, Crna Gora će evropsku sezonu završiti već u julu s maksimalno negativnim učinkom - 10 poraza iz 10 odigranih utakmica. Za sada jedina je država u Evropi koji nema ni bod od novog koeficijenta.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!