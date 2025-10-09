Istorijski debakl Crne Gore, katastrofa protiv Farska Ostrva: Košmarni derbi Mirka Vučinića u reprezentaciji

Selektorski mandat Mirka Vučinića nije mogao lošije da počne.

Farska Ostrva deklasirala su Crnu Goru (4:0) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. U prvoj utakmici pod vođstvom novog selektora Mirka Vučinića, odavno "otpisani" Crnogorci su i teoretski ostali bez šansi za plasman na Mundijal, što im je manji problem u noći istorijskog debakla.

Ostrvljani su iskoristili meč protiv Crne Gore da pokažu snagu i da ostvare treći trijumf u kvalifikacijama u šest kola. Nakon dva trijumfa protiv Gibraltara, pred njima su pali i "sokolovi", među kojima su u utakmici za zaborav nastupili napadač Atalante Nikola Krstović, ofanzivni vezista Juventusa Vasilije Adžić, dugogodišnji as Atletiko Madrida, a sada Trabzona, Stefan Savić...

U završnici meča debitant Vučinić poslao je na teren i napadača Partizana Andreja Kostića, dok je starter bio njegov saigrač iz Humske, desni bek Milan Roganović.

Podsjetimo, Vučinić je na klupi Crne Gore naslijedio Roberta Prosinečkog, pod čijim je vođstvom reprezentacija doživjela poraze od Češke i Hrvatske, koji su je otpisali iz borbe za neko od prva dva mjesta, koja vode direktno na Mundijal ili u baraž. Na tim pozicijama su Hrvatska i Češka, koje su ovog četvrtka odigrale meč bez golova (0:0) u Pragu.



