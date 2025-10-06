Najbolji u Crnoj Gori, a imaju negativnu gol-razliku: Ovakvu tabelu niste vidjeli nikada u životu

Najbolji tim crnogorskog prvenstva ima negativnu gol-razliku nakon 11 odigranih kola.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Fudbalski klub Dečić iz crnogorskog grada Tuzi aktuelni je lider tamošnjeg prvenstva iako se nalazi u veoma čudnoj situaciji. Nakon 11 odigranih mečeva u novom prvenstvu oni su najbolji tim Crne Gore, ali zbog tri ubjedljiva poraza i šest neubjedljivih pobjeda imaju negativnu gol-razliku.

Ovako nešto rijetko se viđa u fudbalskim ligama bilo gdje na svijetu, a sada se dogodilo u našem komšiluku i to nakon velikog broja odigranih mečeva. Dečić je zapravo jedan od samo četiri tima u crnogorskom šampionatu sa negativnom gol-razlikom, ali za razliku od ostalih timova koji su na samom dnu - oni su na vrhu tabele!

Kako je Dečić stigao do prvog mjesta?

Šampioni Crne Gore iz 2024. godine imaju priliku da i ove sezone donesu titulu u Tuzi, ali borba neće biti nimalo laka - posebno kada se pogleda dosadašnji dio sezone. Dečić ima učinak od šest pobjeda, dva remija i tri poraza, a kada se pogledaju brojke situacija je veoma zanimljiva.

Dečić je samo jednom pobijedio sa više od gola prednosti, dok su sva tri poraza bila ubjedljivija od toga. Od Budućnosti i Bokelja izgubili su sa po 2:0, dok im je Jezero postiglo čak četiri gola. Ovo su svi rezultati Dečića u tekućoj sezoni crnogorskog prvenstva:

Dečić - Mladost 3:2

Jedinstvo - Dečić 0:1

Dečić - Mornar 2:1

Budućnost - Dečić 2:0

Dečić - Petrovac 2:2

Jezero - Dečić 4:0

Dečić - Sutjeska 3:1

Arsenal - Dečić 1:1

Dečić - Bokelj 0:2

Mladost - Dečić 1:2

Dečić - Jedinstvo 1:0

Kako izgleda tabela u Crnoj Gori?

Kao što smo već rekli, prvoplasirani je Dečić sa 20 osvojenih bodova na 11 mečeva, dok je na drugoj poziciji Petrovac sa dva osvojena boda manje. Treće mjesto zauzima Sutjeska sa 17 bodova, četvrta je Budućnost sa 16, a Jezero iz Plava i Arsenal iz Tivta imaju po 14, s tim što momci iz jednog od najljepših gradova Boke Kotorske imaju meč manje.

Arsenal iz Tivta ima da nadoknadi utakmicu protiv barskog Mornara, koje ima 13 osvojenih bodova. Isti broj bodova imaju još i ekipe Mladosti iz Podgorice i Jedinstva iz Bijelog Polja, dok je posljednjeplasirani tim na tabeli Bokelj. Tim iz Kotora osvojio je tek šest bodova u prvih 11 mečeva i za sada je najozbiljniji kandidat za ispadanje.



