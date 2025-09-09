logo
Skandali na "Maksimiru": Hrvati pjevali "Ubij Srbina", Crnogorci se izvinjavali za Dubrovnik

Skandali na "Maksimiru": Hrvati pjevali "Ubij Srbina", Crnogorci se izvinjavali za Dubrovnik

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Reprezentacije Hrvatske i Crne Gore odigrale meč o kojem će se mnogo pričati.

Hrvatska Izvor: Damir SENCAR / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Hrvatske deklasirala je Crnu Goru (4:0) u kvalifikacijama za Mundijal 2026. godine, ali meč se vjerovatno neće pamtiti samo po tome. Ubjedljiva pobjeda jedne od najboljih evropskih selekcija protiv nemoćnih gostiju obilježena je i porukom na tribinama koja će privući mnogo pažnje širom regiona.

"Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče", glasila je poruka koju su istakli crnogorski navijači, a koja se odnosi na događaje od prije tridesetak godina. Tokom građanskog rata u Jugoslaviji sa teritorije današnje Crne Gore granatiran je Dubrovnik i drugi dijelovi obale koja danas pripada Hrvatskoj.

Ova poruka nije ništa novo, već godinama se često ističe u crnogorskoj javnosti, ali smo je prvi put vidjeli na međusobnom meču Crne Gore i Hrvatske. Očigledno je da dio javnosti u Crnoj Gori pokušava da prebaci odgovornost za granatiranje Dubrovnika na Srbiju, odnosno na davno rasformiranu JNA.

Srbi su u centru pažnje bili i početkom drugog dijela meča, kada se na stadionu moglo čuti skandiranje zbog kakvog bi trebalo prekidati fudbalske utakmice. Orilo se "Ubij Srbina" sa tribina Maksimira u 55. minutu susreta, što je sada već ustaljen repertoar na nekoliko stadiona u regionu, kada igraju klubovi i reprezentacije. Pogledajte tu scenu:

Što se tiče utakmice, Hrvatska je razbila Crnu Goru. Bilo je 4:0, a moglo je da bude i daleko ubjedljivije. Hrvati su imali čak 32 šuta, od čega 13 u okvir gola dok su Crnogorci tek tri puta zaprijetili. Golove su postigli Kristijan Jakić, Andrej Kramarić i Ivan Perišić, dok je Edvin Kuč postigao autogol. Treba istaći i da je Crna Gora zbog isključenja Andrije Bulatovića u finišu prvog dijela meča igrala sa igračem manje.

"Oproštaj? Idem sutra za Podgoricu i razgovaraću sa Savezom i predsjednikom. Vidjećemo šta dalje", rekao je Robert Prosinečki nakon meča i dodao: "Teško je s igračem manje ubaciti mladog fudbalera. Bio ja ili ne bio imaće vremena i prostora za Adžića. Sa igračem manje nije bila večeras utakmica za njega".

(MONDO)

