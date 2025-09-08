Mladi fudbaler (16) poginuo nekoliko dana prije potpisivanja velikog ugovora

Mladi fudbaler Eder Smic Valensija igubio je život u saobraćajnoj nesreći.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski svijet pogodila je tragedija - Eder Smic Valensija (16) talentovani igrač stradao je u saobraćajnoj nesreći, dok je bio na odmoru u Kolimbiji. Bilo je predviđeno da mladu zvijezdu gledamo u SAD, ali je prerana smrt ugasila nadu da ćemo ga vidjeti u MLS ligi.

Nesreća se dogodila u nedjelju ujutru u gradu Guačene, u blizini Kalija. Tada je tanker udario u nekoliko vozila na putu. Mladi igrač našao se u jednom od vozila, tačnije u sivom automobilu. Uzroci nesreće još je ispituju.

FALLECIÓ PROMESA DEL FPC

EDER SMIC VALENCIA (16) acaba de perder la vida en un accidente automovilístico ocurrido en Puerto Tejada (Cauca). El joven delantero tenia acuerdo para fichar por@NewYorkRedBulls(viajaría la próxima semana a USA).

Que Dios te tenga en la gloria, Eder.pic.twitter.com/3oFlAGyc71 — Mariano Olsen (@olsendeportes)September 7, 2025

Valencija je bio viđen kao veliki talenat svjetskog fudbala pošto je pažnju privukao nastupom na "Under-16 Bulls Cupu" u februaru. Plan je bio da ove nedjelje potpiše saradnju sa Njujork Red Bulom u SAD. Mnogo planova je bilo ispred mladog i talentovanog fudbalera, trebalo je da brani boje nacionalnog tima do 17 godina na Južnoameričkom prvenstvu 2026.