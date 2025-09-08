logo
Mladi fudbaler (16) poginuo nekoliko dana prije potpisivanja velikog ugovora

Mladi fudbaler Eder Smic Valensija igubio je život u saobraćajnoj nesreći.

Poginuo mladi fudbaler Eder Smic Valensija Izvor: MN PRESS

Fudbalski svijet pogodila je tragedija - Eder Smic Valensija (16) talentovani igrač stradao je u saobraćajnoj nesreći, dok je bio na odmoru u Kolimbiji. Bilo je predviđeno da mladu zvijezdu gledamo u SAD, ali je prerana smrt ugasila nadu da ćemo ga vidjeti u MLS ligi.

Nesreća se dogodila u nedjelju ujutru u gradu Guačene, u blizini Kalija. Tada je tanker udario u nekoliko vozila na putu. Mladi igrač našao se u jednom od vozila, tačnije u sivom automobilu. Uzroci nesreće još je ispituju.

Valencija je bio viđen kao veliki talenat svjetskog fudbala pošto je pažnju privukao nastupom na "Under-16 Bulls Cupu" u februaru. Plan je bio da ove nedjelje potpiše saradnju sa Njujork Red Bulom u SAD. Mnogo planova je bilo ispred mladog i talentovanog fudbalera, trebalo je da brani boje nacionalnog tima do 17 godina na Južnoameričkom prvenstvu 2026.

