Mladi fudbaler (16) poginuo nekoliko dana prije potpisivanja velikog ugovora

Mladi fudbaler Eder Smic Valensija igubio je život u saobraćajnoj nesreći.
Fudbalski svijet pogodila je tragedija - Eder Smic Valensija (16) talentovani igrač stradao je u saobraćajnoj nesreći, dok je bio na odmoru u Kolimbiji. Bilo je predviđeno da mladu zvijezdu gledamo u SAD, ali je prerana smrt ugasila nadu da ćemo ga vidjeti u MLS ligi.
Nesreća se dogodila u nedjelju ujutru u gradu Guačene, u blizini Kalija. Tada je tanker udario u nekoliko vozila na putu. Mladi igrač našao se u jednom od vozila, tačnije u sivom automobilu. Uzroci nesreće još je ispituju.
FALLECIÓ PROMESA DEL FPC— Mariano Olsen (@olsendeportes)September 7, 2025
EDER SMIC VALENCIA (16) acaba de perder la vida en un accidente automovilístico ocurrido en Puerto Tejada (Cauca). El joven delantero tenia acuerdo para fichar por@NewYorkRedBulls(viajaría la próxima semana a USA).
Que Dios te tenga en la gloria, Eder.pic.twitter.com/3oFlAGyc71
Valencija je bio viđen kao veliki talenat svjetskog fudbala pošto je pažnju privukao nastupom na "Under-16 Bulls Cupu" u februaru. Plan je bio da ove nedjelje potpiše saradnju sa Njujork Red Bulom u SAD. Mnogo planova je bilo ispred mladog i talentovanog fudbalera, trebalo je da brani boje nacionalnog tima do 17 godina na Južnoameričkom prvenstvu 2026.