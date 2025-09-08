logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Crnogorski štoper nije dobio šansu na Koševu, otišao na pozajmicu u Igman

Autor Dragan Šutvić
0

Ljubomir Pejović je proslijeđen ekipi iz Konjica.

ljubomir pejović Izvor: Promo/FK Sarajevo

Crnogorski štoper Ljubomir Pejović stigao je ovog ljeta u ekipu Sarajeva, ali do sada nije uknjižio nijedan nastup u bordo dresu.

Zoran Zekić, a sada i Husref Musemić nisu računali na usluge defanzivca koji je cijelu karijeru proveo u Crnoj Gori, pa je odlučeno da Pejović do kraja sezone bude pozajmljen Igmanu.

Prilikom dolaska u Sarajevo, Pejović je potpisao ugovor na tri godine, a do isteka prve nastupaće za prošlosezonskog premijerligaša, koji je u prva tri kola Prve lige FBiH ostvario dvije pobjede i poraz.

Tokom omladinskog staža, Pejović je nastupao za Podgoricu i Titograd, dok je kao senior nastupao za Mladost iz Danilovgrada i pljevaljski Rudar.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Tagovi

fudbal Ljubomir Pejović FK Igman Konjic FK Sarajevo

