Sarajevo opet pojačalo napad: Šveđanin nigerijskog porijekla na "Koševu"

Anomani Čidi, dvadesetjednogodišnji napadač, pozajmljen je "bordo" timu.

Izvor: FK Sarajevo/Facebook

Sarajevo je opet pojačalo napad.

Na pozajmicu do kraja sezone je iz slovenačkog Celja doveden Anomani Čidi, dvadesetjednogodišnji Šveđanin nigerijskog porijekla s mogućnošću otkupa ugovora.

Čidi je karijeru počeo u hekenu, a igrao je još za Ahlafors IF, Nordik junajted, dok je proteklu sezonu proveo u dresu šampiona Slovenije, za koji je upisao 19 nastupa i postigao dva gola uz četiri uz četiri asistencije.

"Njegovim dolaskom 'bordo' tim dobija dodatnu širinu u ofanzivnom dijelu ekipe", saopšteno je iz sarajevskog kluba.

(MONDO)